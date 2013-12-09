تاکید روحانی بر انتقال روستاهای مجاور نیروگاه هسته ای بوشهر / تکمیل چهار فاز پارس جنوبی تا پایان سال

عبدالکریم جمیری، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جزئیات دیدار امروز (دوشنبه) مجمع نمایندگان بوشهر با رئیس جمهور گفت: در این دیدار آقای روحانی بر تکمیل چهار فاز پارس جنوبی تاکید کرد که تا پایان سال این پروژه ها به اتمام رسیده تا سال آینده تولید گاز حداقل 100 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی افزود: در این دیدار همچنین رئیس جمهور درخصوص انتقال دو روستای بندرگاه و حلیله از مجاورت نیروگاه هسته ای بوشهر تاکید کرد و به معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص پیگیری آن ماموریت داد.

این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور بر بازسازی هر چه زودتر مناطق زلزله زده بوشهر برای اسکان مردم در منازل خود نیز تاکید کرد.

جمیری با اشاره به مطالبات نمایندگان بوشهر از دولت که در این جلسه مطرح شد گفت: رفع مشکل سند مالکیت زمین های خارک که مدتهاست بلاتکلیف مانده در این جلسه مطرح شد که رئیس جمهور دستور داد موضوع آن به صورت حقوقی رسیدگی و برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به اتمام پروژه راه آهن شیراز - بوشهر افزود: اعتبار این پروژه در سال 92 منظور شده بود اما این اعتبار تخصیص نیافت، از رئیس جمهور درخواست کردیم تا پروژه راه آهن شیراز - بوشهر هر چه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسد.

جمیری استفاده از نیروی انسانی و متخصص بومی در عرصه نفت و گاز، توجه به مسائل فرهنگی بوشهر و اهمیت آن به دلیل مرزی بودن این استان و آسیب هایی که از این منظر متوجه مردم می شود، و بهره گیری از مجتمع پتروشیمی گناوه و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی برای رفع معضل اشتغال جوانان این منطقه را از دیگر مطالبات مجمع نمایندگان بوشهر دانست که در دیدار با رئیس جمهور مطرح شده است.