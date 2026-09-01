مولوی باریکزهی: جنگ اخیر، رویارویی حق و باطل بود

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی محمد باریکزهی، ظهر سه شنبه، در نشست تبیینی «روایت وحدت» که با حضور علمای شیعه و سنی در یزد برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت را یکی از ابتکارات مهم در راستای تقویت همبستگی مسلمانان دانست و اظهار کرد: نامگذاری فاصله میان دو روایت درباره میلاد پیامبر اکرم (ص) به عنوان هفته وحدت، اقدامی ارزشمند بود که اختلاف موجود را به نماد وحدت تبدیل کرد و شخص پیامبر اکرم (ص) را محور اتحاد مسلمانان قرار داد.

هفته وحدت و روز قدس؛ دو نماد اتحاد جهان اسلام

وی افزود: ابتکار دیگر، نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود که پیام آن به همه کشورهای اسلامی این است که مسلمانان در حمایت از مردم فلسطین و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی متحد شوند.

باریکزهی ادامه داد: امروز این دو ابتکار، به نمادهایی برای وحدت جهان اسلام تبدیل شده‌اند و مسلمانان را در کنار یکدیگر قرار داده‌اند.

امام جماعت اهل سنت اردکان با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: خداوند در این آیه بر وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید کرده و با به‌کار بردن واژه «جمیعاً» همه مؤمنان را بدون استثنا مخاطب قرار داده است؛ بنابراین هیچ‌کس نباید خود را از مسئولیت حفظ وحدت مستثنی بداند.

مسلمانان در برابر رنج یکدیگر بی‌تفاوت نباشند

وی با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره تشبیه مؤمنان به یک پیکر واحد اظهار کرد: همان‌گونه که وقتی عضوی از بدن دچار درد می‌شود، دیگر اعضا نیز آرام و قرار ندارند، مسلمانان نیز باید نسبت به مشکلات و رنج مسلمانان در هر نقطه از جهان حساس باشند و نمی‌توانند در برابر جنایت دشمن علیه مردم مسلمان بی‌تفاوت بمانند.

باریکزهی با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت مردم فلسطین افزود: امروز اگر مسلمانان در گوشه‌ای از جهان با مشکل مواجه هستند، دیگر مسلمانان نیز نباید بی‌تفاوت باشند؛ چراکه همه اعضای یک امت و در حقیقت یک پیکر هستند.

انتقاد کشورهای اسلامی که به دشمنان اسلام پایگاه نظامی دادند

امام جماعت اهل سنت اردکان با اشاره به جنگ‌های منطقه و حملات رژیم صهیونیستی گفت: بیش از یک قرن است که مردم فلسطین با جنایت و اشغالگری رژیم صهیونیستی مواجه هستند و مردم غزه و جنوب لبنان نیز شاهد حملات و بمباران‌های مکرر بوده‌اند.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد همکاری و همراهی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران بودیم و این مسئله ضرورت اتحاد بیشتر مسلمانان را نشان می‌دهد.

باریکزهی با انتقاد از میزبانی برخی کشورهای اسلامی از پایگاه‌های نظامی آمریکا تصریح کرد: جای تأسف و شرم است که برخی کشورهای اسلامی به دشمنان پایگاه می‌دهند و زمینه حمله به یک کشور اسلامی را فراهم می‌کنند.

وی گفت: چگونه ممکن است مسلمانی علیه برادر مسلمان خود زمینه و بستر حمله دشمن را فراهم کند؟ مسلمانان باید به مفهوم «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» توجه کنند و بدانند که مؤمنان با یکدیگر برادرند.

جنگ اخیر، حق و باطل بود

امام جماعت اهل سنت اردکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضع مهاجران ساکن اردکان اظهار کرد: ما از طرف مهاجران ساکن اردکان اعلام می‌کنیم که این جنگ را جنگ حق و باطل می‌دانیم و معتقدیم حق پیروز خواهد شد.

وی افزود: ما این جنگ را جنگ اسلام و کفر می‌دانیم و معتقدیم اسلام بر کفر پیروز خواهد شد.

باریکزهی گفت: ما جان و مال خود را فدای جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی می‌دانیم و معتقدیم انقلاب اسلامی تنها متعلق به ایران نیست، بلکه متعلق به جهان اسلام است.

وی تأکید کرد: ما در کنار هموطنن ایرانی هستیم و اگر روزی از سوی رهبر معظم انقلاب اذن داده شود، همان‌گونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس در کنار برادران خود حضور داشتیم و شهید دادیم، امروز نیز آماده‌ایم در کنار ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم.

باریکزهی در پایان گفت: در این مسیر آماده جانفشانی هستیم و امیدواریم خداوند توفیق دهد در راه دفاع از اسلام و امت اسلامی به شهادت برسیم.