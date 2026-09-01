افتتاح و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۰۰ پروژه در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر سه‌شنبه در پایان آیین‌های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان دشتی به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: در جریان این سفر ضمن دیدار و گفت‌وگو با مردم، معتمدان و مسئولان محلی، تعدادی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: تعداد قابل توجهی طرح اقتصادی و پروژه عمرانی از دهه فجر سال گذشته تاکنون در شهرستان دشتی عملیاتی و تکمیل شده است که این پروژه‌ها به صورت مستقیم در ارتقای کیفیت زندگی مردم، معیشت، تولید و اشتغال منطقه نقش دارند.

دشتی قطب تولید انرژی‌های تجدیدپذیر



استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دشتی در حوزه انرژی خورشیدی گفت: دشتی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، به یکی از قطب‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان بوشهر تبدیل شده است.

زارع توسعه انرژی‌های پاک را از ظرفیت‌های مهم شهرستان دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر کمک به تأمین انرژی، زمینه ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند.

توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و راه

وی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی در حوزه آبرسانی و راه بیان کرد: یکی از محورهای مواصلاتی مهم شهرستان به بهره‌برداری رسید که علاوه بر روستاییان و کارخانه تولید سیمان، بخش قابل توجهی از کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه نیز از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

استاندار بوشهر ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و آبرسانی از الزامات پشتیبانی از تولید و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق مختلف شهرستان دشتی است.

تأمین مواد اولیه تولید از داخل استان

زارع با اشاره به بهره‌برداری از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی خورموج گفت: یکی از مزیت‌های این واحد، تأمین مواد اولیه مورد نیاز از داخل استان است و بخش عمده بازار مصرف محصولات آن نیز در حوزه کشاورزی شهرستان دشتی و شهرستان‌های همجوار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای تولیدی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی استان می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به رونق بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

استاندار بوشهر در پایان گفت: حاصل همکاری بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیگیری‌های مدیریت شهرستان، افتتاح و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۰۰ پروژه در شهرستان دشتی با اعتبار و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.