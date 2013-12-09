توزيع شير رايگان در مدارس آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندي مدير كل آموزش و پرورش هرمزگان ظهر دوشنبه در آئين نمادين توزيع شير در مدارس بندرعباس، گفت: توزيع شير در مدارس يك امتياز مثبت براي دانش آموزان است كه موجب پايه گذاري استخوان كودكان و رشد متوسط قدي آنان مي شود.

وی با اشاره به جامعه آماري توزيع شير در مدارس اظهار داشت: امسال توزیع شیر در میان جامعه هدف مدارس استان شامل دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی، متوسطه دوره اول، مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست و پیش دبستانی های ضمیمه هم زمان با مدارس ابتدایی دولتی و دانش آموزان دوره دوم متوسطه مستقر در خوابگاه های شبانه روزی و کارکنان شاغل در واحدهای آموزشی تحت پوشش برنامه شیر مدرسه ایران است.



وي با اشاره به اين كه برنامه توزيع شير با رعايت مسائل بهداشتي و سلامت شير انجام مي شود، تصریح کرد: جهت اطمينان از سلامت توزیع شیر در مدارس ، پاكت هاي شير به صورت استریلیزه شش ماهه به مدارس ارسال می شود.



مدير كل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه دانش آموزان در هفته سه نوبت از شیر رایگان استفاده خواهند کرد، افزود: سعی شده بهترین و با کیفیت ترین شیر در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و در این زمینه مرکز بهداشت کنترل دقیق بر این مسئله دارد.



در ادامه این آئین مدير آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس با تاكيد بر اين كه ماهانه نزديك به 570 هزار پاكت شير در مدارس شهري و روستايي ناحيه يك توزيع مي شود، عنوان كرد : 37 هزارو 700 دانش آموزو كاركنان شاغل در واحدهاي آموزشي در سطح مدارس شهري ناحيه يك ، پنج هزار و 300 دانش آموز در بخش تخت و نزديك به سه هزار دانش آموز در بخش قلعه قاضي شير رايگان دريافت مي كنند.

عبدالرضا دادعلي پور هدف از توزیع شیر رایگان در مدارس را ترویج فرهنگ استفاده از شیر در بین کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود : از ديگر اهداف اين طرح آشنایی دانش آموزان با ارزش غذایی شیر، ارتقای سطح سلامت تغذیه ای دانش آموزان، مصرف شیر سرد به عنوان میان وعده مناسب، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تامین بخشی از نیازهای تغذیه ای دانش آموزان است.



گفتني است طرح توزیع شیر رایگان از سال ۱۳۸۰ در مدارس ناحيه يك بندرعباس همزمان با مدارس كل كشور به اجرا درآمد.