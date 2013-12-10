به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی صبح سه شنبه در حاشیه مجمع معاونان بهبود تولیدات دامی منطقه یک کشور که در هتل بین المللی قم برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به وفور نهاده‌های دامی در بازار عنوان کرد:‌ در حال حاضر با توجه به برداشت ذرت این نوع نهاده به میزان کافی در بازار وجود دارد که این امر موجب شده تا قیمت این نهاده در بازار از قیمتی که شرکت پشتیبانی دام اعلام کرده است پائین تر باشد.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که در حال حاضر تولید کنندگان دام و طیور در زمینه تهیه نهاده دغدغه‌ای را ندارند ادامه داد: کشتی‌های حامل خوراک دام و طیور که در روی دریا هستند نیز در حال ترخیص بوده و موجودی انبارها در این زمینه نیز رقم خوبی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به نهاده دامی سویا و وجود کافی این کالا در بازار اشاره کرد و بیان داشت: تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به شرکت پشتیبانی امور دام به سادگی نهاده مورد نیاز خود را تامین کنند.

صبحت‌های رکنی در زمینه تامین نهاده لازم در بازار در حالی است که حسن چیت ساز یکی از تولید کنندگان مطرح بخش مرغ و تخم مرغ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید گفته‌های رکنی از ثبات در قیمت نهاده‌ها خبر می‌دهد.

وی در این گفتگو بیان داشت: در حال حاضر قیمت نهاده‌ها نسبت به چند ماه قبل کاهش قیمت داشته و به راحتی می‌توان اقلام مورد نیاز را تامین کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن تولید گوشت و مرغ کشور به توجه جهاد کشاورزی در حمایت از تولید کننده اشاره کرد و گفت:‌ باید به سمتی حرکت کنیم که تولید برای تولید کنندگان به صرفه باشد و در واقع این نوع نگاه حمایتی به تولید کننده به نوعی حمایت از مصرف کننده نیز خواهد بود.

ساز و کارهای دولت برای قیمت شیر

رکنی در ادامه به قیمت شیر اشاره و به نگاه دولت برای مناسب سازی در قیمت این کالا اشاره کرد و گفت: دولت ساز و کارهای لازم برای جبران قیمت شیر که مربوط به تغییر احتمالی قیمت در این محصول باشد را فراهم کرده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور دام در ادامه به اهداف برگزاری مجمع معاونین بهبود تولیدات دامی منطقه یک کشور اشاره کرد و عنوان کرد: سیاست گذاری‌های جدید پیرامون تولیدات در صنعت طیور یکی از مباحثی است که در این مجمع پیرامون آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

بهره وری در صنعت طیور در تولیدات مناسب نیست

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بهره وری در صنعت طیور در تولیدات مناسب نیست، گفت: روش کنونی بهره وری باید به سمت استفاده بهینه از نهاده‌های موجود و افزایش بهره وری در این صنعت گام بردارد.

رکنی با اشاره به اینکه تولید گوشت مرغ در حال حاضر در واحدهای صنعتی کشور به شکل جزیره‌ای است، عنوان کرد: اعتقاد ما این است که این روش باید به سمت تولید در سیستم تلفیق پیش برود.

وی ادامه داد: اجرای روش تلفیقی موجب می‌شود همه زنجیره های تولید مرغ از مرغ مادر تا ارائه به بازار مصرف به شکل مناسبت تری صورت گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست جهاد کشاورزی این است که مرغ با کیفیت مناسب تولید به بازار مصرف عرضه شود.

وی در ادامه ضمن مقایسه طول دوره پرورش تولید مرغ در کشور با آمار روز دنیا عنوان داشت: در حال حاضر میانگین طول دوره پرورش تولید مرغ گوشتی در کشور 50 روز است و در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته 35 روز است.

رکنی با تاکید براینکه سیاست ما تولید مرغ با وزن کم و کیفیت بالا است، از اجرای بحث تلفیقی تولید در چند استان کشور خبر داد و عنوان کرد: استان‌های آذربایجان غربی، مازندران، گلستان و گیلان در این زمینه پیش قدم شده و بحث تولید تلفیقی را اجرا کرده اند.

یادآور می‌شود مجمع معاونین بهبود تولیدات دامی منطقه یک کشور با حضور 17 استان در حال حاضر در هتل بین المللی قم در حال برگزار ی است.