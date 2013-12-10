به گزارش خبرگزاری مهر، "جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)" عنوان عظیم‌ترین جشنواره فرهنگی، هنری و ولایی کشور است که به مناسبت میلاد فرخنده حضرت معصومه(س) و برادر بزرگوارشان امام علی‌بن موسی الرضا(ع)، از یکم تا یازدهم ذی‌القعده (دهه کرامت) تحت اشراف بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

این جشنواره همزمان با شب میلاد فرخنده امام موسی کاظم(ع) و در دوازدهمین سال برگزاری خود، در بخش‌های استانی، ملی و بین‌الملل فراخوان منتشر کرده است.

بخش استانی، ‌برنامه‌های کودک و نوجوان، هفته‌های فرهنگ رضوی و برنامه‌های ویژه نظیر بزرگداشت امامزادگان و قدمگاه‌های امام رضا(ع) را شامل می‌شود.

برای بخش ملی که در 31 استان کشور برگزار خواهد شد، هفت موضوع کلی در نظر گرفته شده که عبارتند از: علمی و پژوهشی، فرهنگی، هنری، سینمایی، کودک و نوجوان، مطبوعاتی و رسانه‌های دیجیتال.

در بخش بین‌الملل نیز 75 نقطه از چهار قاره جهان شامل کشورهای آمریکا، آلمان، اتریش، آرژانتین، اسپانیا، اندونزی، امارات، الجزایر، انگلستان، ایتالیا، بوسنی، برزیل، ژاپن، روسیه، سوئد، فرانسه، هند،‌ نیجریه و ... مشارکت فعال دارند.

اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) شهریور سال آینده همزمان با شب میلاد مسعود آن امام همام در مشهد مقدس برگزار می‌شود که «سیدجواد جعفری» دبیری این جشنواره را برعهده دارد.

علاقمندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌ها می‌توانند به سایت «شمس طوس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.همچنین سامانه پیام کوتاه: 30007888 و شماره تلفن‌: 05112283044 به عنوان پل ارتباطی میان دبیرخانه جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.

گفتنی است، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم میزبان دومین دوره از همایش حدیث رضوی از مجموعه برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) خواهد بود.