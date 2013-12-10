به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، چونگ مونگ گیو رئیس فدراسیون فوتبال کره‌جنوبی با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان خواستار حمایت ایران در برگزاری مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 به میزبانی کره‌جنوبی شد.

وی در نامه خود نوشت: "همانطور که می دانید، فدراسیون فوتبال کره جنوبی طی 8 ماه اخیر جهت دریافت میزبانی مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 تلاش بسیار زیادی کرده بود و در نهایت کمیته اجرایی فیفا در جلسه ای به تاریخ 14 آذر 92، فدراسیون فوتبال کره جنوبی را به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 معرفی کرد.

من معتقد هستم که این خبر نه تنها برای فدراسیون فوتبال کره جنوبی بلکه برای کشور کره‌جنوبی و همچنین همه فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است زیرا برگزاری چنین مسابقات مهمی در آسیا، فرصت های ارزشمندی برای توسعه و بهبود فوتبال در منطقه را فراهم می کند.