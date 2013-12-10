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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۲

در نامه‌ای رسمی اعلام شد؛

کره‌‌ای‌ها خواستار حمایت ایران برای میزبانی جام جهانی شدند

کره‌‌ای‌ها خواستار حمایت ایران برای میزبانی جام جهانی شدند

رئیس فدراسیون کره‌جنوبی طی نامه‌ای رسمی خواستار حمایت فدراسیون فوتبال از این فدراسیون برای برگزاری رقابتهای جام جهانی زیر 20 سال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، چونگ مونگ گیو رئیس فدراسیون فوتبال کره‌جنوبی با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان خواستار حمایت ایران در برگزاری مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 به میزبانی کره‌جنوبی شد.
 
وی در نامه خود نوشت: "همانطور که می دانید، فدراسیون فوتبال کره جنوبی طی 8 ماه اخیر جهت دریافت میزبانی مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 تلاش بسیار زیادی کرده بود و در نهایت کمیته اجرایی فیفا در جلسه ای به تاریخ 14 آذر 92، فدراسیون فوتبال کره جنوبی را به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 معرفی کرد.
 
من معتقد هستم که این خبر نه تنها برای فدراسیون فوتبال کره جنوبی بلکه برای کشور کره‌جنوبی و همچنین همه فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است زیرا برگزاری چنین مسابقات مهمی در آسیا، فرصت های ارزشمندی برای توسعه و بهبود فوتبال در منطقه را فراهم می کند.
 
بدین منظور، من خواستار حمایت شما در جهت سازماندهی مسابقات جام جهانی زیر 20 سال 2017 هستم که موفقیت در این مسابقات به همکاری و همیاری شما بستگی دارد. ما را در راستای سرافرازی آسیا حمایت کنید."
کد مطلب 2193024

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