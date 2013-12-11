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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

رئیس تافیسا در نخستین همایش واکاوی و تبیین بیانات مقام معظم رهبری:

زندگی سالم و سلامت با ورزش همگانی به دست می‌آید

زندگی سالم و سلامت با ورزش همگانی به دست می‌آید

رئیس فدراسیون جهانی ورزش برای همه در نخستین همایش واکاوی و تبیین بیانات مقام معظم رهبری در تهران گفت: زندگی سالم و سلامت با ورزش همگانی به دست می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، جوهوچانگ در جریان برگزاری نخستین همایش واکاوی و تبیین بیانات مقام معظم رهبری در تهران، با اعلام این مطلب، افزود: مردم باید ورزش همگانی را به عنوان یک غذا برای جسم خود در نظر بگیرند که به یک جامعه و یک کشور سالم دست یابند.

وی ادامه داد: رسیدن به جامعه سالم و با نشاط، نیاز به حمایت مسئولان دولتی و کشوری دارد و برگزاری اینگونه کنفرانس‌ها که از سوی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران ترتیب داده شده، برای سلامت جامعه حائز اهمیت است.

رئیس تافیسا تاکید کرد: شعار ورزش برای همه هنوز بالای سرما آویزان است، بنابراین ما نمی‌توانیم ادعا داشته باشیم که ماموریت خود را به نحو احسن انجام داده‌ایم، به همین دلیل من مشتاقانه منتظر برگزاری این کنفرانس در ایران بودم.

کد مطلب 2193414

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