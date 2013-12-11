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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

در نشست خبری با ظریف مطرح شد؛

لاوروف: شناسایی حق غنی سازی ایران در توافق ژنو وجود دارد

لاوروف: شناسایی حق غنی سازی ایران در توافق ژنو وجود دارد

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به توافق ایران و 1+5 در ژنو گفت:در دیدار با ظریف مسائل منطقه ای و توافق ژنو را مورد بررسی قرار داده ایم، در ژنو توافق شد که مسئله ایران مرحله به مرحله به نتیجه برسد که یکی از این مراحل پذیرش حق ایران برای انرژی صلح آمیز هسته ای از جمله غنی سازی است و البته حل شدن سئوالات آژانس و اینکه برنامه ایران کاملا تحت نظر آژانس ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: در دیدار با ظریف مسائل منطقه ای و توافق ژنو را مورد بررسی قرار داده ایم، در ژنو توافق شد که مسئله ایران مرحله به مرحله به نتیجه برسد که یکی از این مراحل پذیرش حق ایران برای انرژی صلح آمیز هسته ای از جمله غنی سازی است و البته حل شدن سئوالات آژانس و اینکه برنامه ایران کاملا تحت نظر آژانس ادامه یابد.

وی افزود: درک مشترک با ایران داریم که سند ژنو باید توسط تمام طرفین اجرا شود . سعی می کنیم این طور شود. به طور مستقل کار می کنیم که به مرحله بعدی و پکیج نهایی برسیم که مسئله کاملا حل و فصل شود.

همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این نشست خبری گفت: ایران و روسیه در مذاکرات امروز درباره برنامه اقدام مشترک گفتگو کردند و بر ضرورت پیگیری و اجرای این مرحله و همکاری نزدیک ایران و روسیه برای شکل دادن به مرحله نهایی در همه زمینه ها توافق کردیم.

ادامه دارد...

 

کد مطلب 2193621

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