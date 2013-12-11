به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگر اولادی از بنیانگذاران حزب موتلفه اسلامی است که با حکم امام خمینی (ره) به عنوان نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی منصوب شد. وی علاوه بر ریاست شورای مرکزی کمیته امداد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بود.

این سیاستمدار از قدیمی ترین فعالان سیاسی ایران و از مبارزان نسل نخست نهضت امام خمینی(ره) بود که 13 سال از عمر خود را در زندان های دوره پهلوی سپری کرد و در سالیان طولانی، خدمات شایسته ای در راه امام انجام داد.

عسگر اولادی یکی از چهره های اصولگرایی بود که همواره تلاش می کرد میان گروه های مختلف سیاسی وحدت ملی و آشتی برقرار کند.

برنامه خانواده‌محور "زنده باد زندگی" قرار است امشب 20 آذرماه به گفتگو با خانواده این چهره سیاسی بپردازد.

همچنین این برنامه در بخش دیگری به واکاوی روش های رهایی از بند اعتیاد به مواد مخدر با حضور دکتر حمیدرضا صرامی آسیب شناس اجتماعی می پردازد. این گفتگو کارشناسی در قالب آیتم "خانواده پاک" پخش می شود.

"زنده باد زندگی" کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی تولید می شود. این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای محمدجعفر خسروی یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 23:45 روی آنتن تلویزیون می رود.

