  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

با دعوت افشارزاده؛

رئیس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا به ایران سفر می‌کند

رئیس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا به ایران سفر می‌کند

"سلسو دیلیت"، رئیس کنفدراسیون شمشیربازی آسیا همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی کلاس آ جوانان به ایران سفر می‌کند. سفر وی به کشورمان بنا به دعوت رسمی بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، فدراسیون شمشیربازی در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی کلاسA جوانان قرار دارد. این مسابقات برای یازدهمین سال متوالی طی روزهای 23 و 24 آذرماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

به همین منظور از "سلسو دیریت"، رئیس فیلیپینی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی این رشته دعوت شده تا همزمان با برگزاری این مسابقات سفری به ایران داشته باشد. این دعوت به طور رسمی توسط بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک انجام شده است.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان در دو اسلحه سابر و اپه پسران برگزار می‌شود. تاکنون نمایندگانی از کشورهای ارمنستان، آذربایجان، دانمارک، اتریش، اردن، عراق، قزاقستان و بلاروس برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

 

کد مطلب 2185560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها