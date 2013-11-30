به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، فدراسیون شمشیربازی در آستانه برگزاری مسابقات جام جهانی کلاسA جوانان قرار دارد. این مسابقات برای یازدهمین سال متوالی طی روزهای 23 و 24 آذرماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

به همین منظور از "سلسو دیریت"، رئیس فیلیپینی کنفدراسیون شمشیربازی آسیا و عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی این رشته دعوت شده تا همزمان با برگزاری این مسابقات سفری به ایران داشته باشد. این دعوت به طور رسمی توسط بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک انجام شده است.

مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان در دو اسلحه سابر و اپه پسران برگزار می‌شود. تاکنون نمایندگانی از کشورهای ارمنستان، آذربایجان، دانمارک، اتریش، اردن، عراق، قزاقستان و بلاروس برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.