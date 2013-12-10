به گزارش خبرنگار مهر، در میان چهارده کشوری که برای حضور در مسابقات شمشیربای کلاس A جوانان تهران اعلام آمادگی کرده‌اند کشوری مانند ترکیه با 10 شمشیرباز بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در اختیار خواهد داشت در حالیکه کشورهایی مانند لبنان و سوریه هم تنها برای اعزام یک شمشیرباز اعلام آمادگی کرده‌اند.

آذربایجان و ارمنستان (7 بازیکن)، دانمارک (5 بازیکن)، اتریش (4 بازیکن) و بلاروس (2 بازیکن) در کنار ترکیه (10 بازیکن) کشورهای اروپایی شرکت کننده در این مسابقات هستند. ضمن اینکه علاوه بر سوریه و لبنان (یک بازیکن) از قاره آسیا قزاقستان و عراق (8 بازیکن)، اردن (4 بازیکن) و قطر و کویت (3 بازیکن) هم در مسابقات حاضر خواهند بود. همچنین مکزیک (4 بازیکن) نیز به نمایندگی از قاره آمریکا و حوزه کارائیب برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده است.

حضور این چهارده کشور در مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان تهران یکشنبه گذشته و در پایان مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام تیم‌های متقاضی حضور در این رقابت‌ها نهایی شد.

این برای یازدهمین سال متوالی است که مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان به میزبانی ایران برگزار می‌شود. این رقابت‌ها ویژه شمشیربازان دو اسلحه سابر و اپه طی روزهای 23 و 24 آذرماه برگزار خواهد شد. ایران به عنوان میزبان با 40 شمشیرباز در مسابقات شرکت خواهد کرد.