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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

برای حضور در مسابقات جام جهانی؛

68 شمشیرباز آمریکایی، اروپایی و آسیایی به تهران می‎آیند

68 شمشیرباز آمریکایی، اروپایی و آسیایی به تهران می‎آیند

شمشیربازان 6 کشور اروپایی، 7 کشور آسیایی و یک کشور آمریکایی آمادگی خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی کلاس A جوانان اعلام کردند. بر این اساس 68 شمشیرباز خارجی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در میان چهارده کشوری که برای حضور در مسابقات شمشیربای کلاس A جوانان تهران اعلام آمادگی کرده‌اند کشوری مانند ترکیه با 10 شمشیرباز بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در اختیار خواهد داشت در حالیکه کشورهایی مانند لبنان و سوریه هم تنها برای اعزام یک شمشیرباز اعلام آمادگی کرده‌اند.

آذربایجان و ارمنستان (7 بازیکن)، دانمارک (5 بازیکن)، اتریش (4 بازیکن) و بلاروس (2 بازیکن) در کنار ترکیه (10 بازیکن) کشورهای اروپایی شرکت کننده در این مسابقات هستند. ضمن اینکه علاوه بر سوریه و لبنان (یک بازیکن) از قاره آسیا قزاقستان و عراق (8 بازیکن)، اردن (4 بازیکن) و قطر و کویت (3 بازیکن) هم در مسابقات حاضر خواهند بود. همچنین مکزیک (4 بازیکن) نیز به نمایندگی از قاره آمریکا و حوزه کارائیب برای حضور در مسابقات اعلام آمادگی کرده است.

حضور این چهارده کشور در مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A جوانان تهران یکشنبه گذشته و در پایان مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام تیم‌های متقاضی حضور در این رقابت‌ها نهایی شد. 

این برای یازدهمین سال متوالی است که مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان به میزبانی ایران برگزار می‌شود. این رقابت‌ها ویژه شمشیربازان دو اسلحه سابر و اپه طی روزهای 23 و 24 آذرماه برگزار خواهد شد.  ایران به عنوان میزبان با 40 شمشیرباز در مسابقات شرکت خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2192518

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