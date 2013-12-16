اعلام فراخوان بخش رادیویی جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی رادیو به منظور معرفی و حمایت نمایش های رادیویی برتر دانشجویی، این بخش را با رویکردها و شرایط زیر برگزار می کند:

رویکردهای انتخاب آثار:

- جسارت، تجربه و آگاهی در تئاتر دانشگاهی

- آثار بهره‌مند از ارزش‌ها و باورهای دینی جامعه‏ایرانی

- رویکردهای نوین اجرایی به میراث‏ فرهنگی و کهن ایران ‏زمین

- توجه به مضامین سیاسی و اجتماعی روز با تاکید بر مفاهیم مرتبط با صلح

- تالیف‏‌های دانشجویی که با در نظر گرفتن محورهای فوق برای جشنواره تئاتر دانشگاهی تولید شده باشند.

شرایط شرکت در این بخش:

متقاضیان شرکت در این بخش می‌بایست پس از تکمیل فرم ثبت نام در سایت جشنواره با توجه به دستورالعمل فوق، اطلاعات مربوط به آثار خود و نمایشنامه رادیویی (با رعایت اصول تنظیم نمایش های رادیویی) خود را تا تاریخ 15 دی‌ماه 1392 در سایت جشنواره بارگذاری کنند.

پس از اعلام نتایج بازخوانی تا تاریخ 5 بهمن ماه، طبق اولویت اخذ امتیاز متن، برای تعدادی از گروه ها امکانات ضبط در رادیو فراهم خواهد شد. گروه هایی که متن نمایشی آن ها در اولویت ضبط در رادیو قرار نگرفته اند می توانند به صورت آزاد آثار خود را ضبط و سپس فایل صوتی خود را تا تاریخ اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

متقاضیان باید آثار ضبط شده خود را بر روی لوح فشرده (با فرمت MP۳ یا Audio) در سه نسخه به همراه طرح اجرایی (حداقل در یک صفحه A۴ و در سه نسخه) جهت بازشنوایی تحویل دهند. نتایج نیز تا 20 اسفند ماه در سایت جشنواره اعلام خواهد شد و تعدادی از گروه ها با تشخیص هیات انتخاب برای اجرای رادیو تئاتر به مرحله نهایی جشنواره معرفی می شوند.

از میان آثار اجرا شده در قالب رادیو تئاتر در مرحله نهایی و پس از داوری به صورت زنده، از این میان یک اثر به عنوان رادیو تئاتر برگزیده و یک اثر به عنوان رادیو تئاتر تقدیرشده، حمایت خواهد شد.