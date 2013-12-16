به گزارش خبرنگار مهر، صندوق سرمایه گذاری ورزش پرسپولیس در بورس امروز به صورت رسمی افتتاح شد. در این مراسم ابتدا محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس دقایقی صحبت کرد و سپس مدیرعامل این صندوق هم به توضیح درباره نحوه سرمایه گذاری در این صندوق پرداخت.

همچنین در این مراسم جعفر کاشانی یکی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با تمجید از این اقدام باشگاه گفت: امیدوارم پرسپولیس باشگاهی بشود که امکان ایجاد آکادمی و سایر ارگان های مورد نیاز را بوجود بیاورد. خوشبختانه اقدامات موثر و خوبی در پرسپولیس در زمینه فوتبال پایه صورت گرفته است. با این حال باید بگویم که پیشکسوتان نیازی به مادیات ندارند. ارزش پیشکسوتان بالاتر از این حرف هاست.

وی با بیان اینکه پیشکسوتان هویت یک باشگاه هستند، گفت: پیشکسوتان نیازمند نیستند و باید بر اساس سوابق و علم و دانش خود مورد استفاده باشگاه قرار بگیرند.

کاشانی افزود: ارزش پیشکسوتان بالاتر از این حرف هاست که بخواهیم آنها را به مادیات مرتبط کنیم. امیدوارم هر قدم خیری در جهت تثبیت باشگاه شدن برداشته می شود، مورد حمایت قرار بگیرد.

بعد از کاشانی، حسین کلانی دیگر پیشکسوت باشگاه پرسپولیس هم دقایقی سخنرانی کرد. وی با اعلام حمایت از اقدامات محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس گفت: رویانیان با تمام طوفان هایی که دور و اطرافش بوده، مبارزه کرده و سعی در هویت بخشیدن به پرسپولیس دارد. رویانیان نیازی ندارد که من از او تعریف کنم ولی او در این مدت خیلی از اتفاقاتی که دور و برش رخ داده را تحمل کرده است، در هر صورت امیدوارم این اقدامات وی به درخت تنومندی در باشگاه پرسپولیس تبدیل شود.

در بخش پایانی این مراسم زادمهر دیگر پیشکسوت پرسپولیس هم دقایقی با حاضران در جلسه صحبت کرد. وی گفت: احساس خیلی خوبی دارم. خوشحالم در باشگاهی متولد شدم که علاوه بر اینکه زندگی ام را از آن دارم، امروز به جایی رسیده که وابستگی هایش را کم می کنم.

زادمهر افزود: این لحظه احساس غرورآمیزی دارم. پرسپولیس همیشه می تواند فرهنگ سازی کند و امیدوارم الگوهای خوبی برای جوانان و سایر باشگاه ها باشم. همچنین از رویانیان تشکر می کنم که در دو سال گذشته تحول خوبی در پرسپولیس ایجاد کرده است. نسبت به دوره ها و سال های گذشته پیشرفت پرسپولیس چشم گیر بوده است.

پس از صحبت های زادمهر، محمد رویانیان گفت: قبلا وعده داده بودیم که سه اتفاق بزرگ در پرسپولیس رخ خواهد دادکه یکی از آن اتفاقات همین افتتاح صندوق سرمایه گذاری ورزش در بورس بود، منتظر دو اتفاق مهم دیگر هم باشید.

در پایان مراسم، رویانیان یادبود طلایی بازی پرسپولیس و آث میلان را به تعدادی از پیشکسوتان که در جلسه حضور داشتند، اهدا کرد و حاضرین و پیشکسوتان در جلسه با صندوق حاضر در جلسه که رونمایی شد، عکس یادگاری انداختند. بهروز سلطانی دروازه بان پیشین پرسپولیس هنگام عکس یادگاری انگشتانش را به نشانه عدد شش بالا برد که این موضوع باعث خنده حاضران شد.