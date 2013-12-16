شکست تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می‌کند، عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی برای تیم جوانان - امید استقلال با نتیجه 4 بر یک تن به شکست داد.

در این دیدار که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، وحید افطاری تک گل تیم نوجوانان ایران را به ثمر رساند. همچنین امید نورافکن (دو گل)، سعید برایه و مهدی رجبی برای استقلال گل زدند.

در پایان این بازی مصطفی قنبرپور سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران اعلام کرد در این مسابقه تدارکاتی به فکر نتیجه نبود بلکه قصد داشت بازیکنان تیمش را بعد از 2 ماه مورد ارزیابی قرار دهد.

ایوب اصغرخانی سرمربی تیم جوانان استقلال در ارتباط با پیروزی تیمش در این بازی گفت: خوشبختانه بازی خیلی خوبی بود و خوشحالم بازیکنانم توانستند توانایی‌های خود را در این دیدار به نمایش بگذارند تا با آمادگی بیشتری در ادامه رقابتهای لیگ شرکت کنند.