  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

در مسابقه‌ای تدارکاتی رقم خورد؛

شکست تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر استقلال

شکست تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر استقلال

تیم فوتبال زیر 16 سال (نوجوانان) ایران در دیداری تدارکاتی برابر تیم جوانان - امید استقلال تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 16 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می‌کند، عصر امروز دوشنبه در دیداری تدارکاتی برای تیم جوانان - امید استقلال با نتیجه 4 بر یک تن به شکست داد.

در این دیدار که در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد، وحید افطاری تک گل تیم نوجوانان ایران را به ثمر رساند. همچنین امید نورافکن (دو گل)، سعید برایه و مهدی رجبی برای استقلال گل زدند.

در پایان این بازی مصطفی قنبرپور سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران اعلام کرد در این مسابقه تدارکاتی به فکر نتیجه نبود بلکه قصد داشت بازیکنان تیمش را بعد از 2 ماه مورد ارزیابی قرار دهد.

ایوب اصغرخانی سرمربی تیم جوانان استقلال در ارتباط با پیروزی تیمش در این بازی گفت: خوشبختانه بازی خیلی خوبی بود و خوشحالم بازیکنانم توانستند توانایی‌های خود را در این دیدار به نمایش بگذارند تا با آمادگی بیشتری در ادامه رقابتهای لیگ شرکت کنند.

کد مطلب 2197048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها