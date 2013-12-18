به گزارش خبرگزاری مهر، قرآن کریم و تمدن اسلامی، قرآن كريم، مباني و شاخصههاي تمدن اسلامي؛ اهل بیت(ع) و تمدن اسلامی؛ نقش نهضتهای اسلامی در تحقق تمدن قرآنی؛ تمدن نوین اسلامي، چالشها و آسيبها؛ تمدن نوین اسلامي، راهكارها و تمدن نوین اسلامي، تمدن مهدوی محورها و موضوعات این دوره از همایش به شمار می روند.
نحوه ارسال مقالات
مقالات ارسالي بايستي بر اساس شيوهنامه فوق نگارش و در محیط word تایپ شود و به يكي از دو صورت زير به دبيرخانه همايش ارسال گردد:
الف: ارسال CD حاوي فايل الكترونيكي مقاله، به وسيله پست پيشتاز.
ب: از طريق سايتwww.quraniran.ir
مهلت ارسال مقالات: 20 فروردین 93
برگزاری همایش: خردادماه 1393/همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم
نشانی دبيرخانه دائمی: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، ساختمان شماره 4، مرکز امور قرآنی، دبیرخانه همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی. تلفن: 64872631-021
آدرس سايت: www.quraniran.ir
نشانی دبيرخانه علمی: قم، میدان شهید صدوقی، بلوار شهید عطاران، بعد از چهار راه ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهشی، دبيرخانه علمی همایش بین المللی پژوهشهاي قرآني. تلفن: 2900597 ـ0253
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به http://www.quraniran.ir/default.aspx مراجعه کنند.
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