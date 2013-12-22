رقابت جوانان والیبالیست قمی باری قهرمانی در لیگ دسته اول کشور

سیدجواد حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز رقابت های والیبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاه های دسته اول کشور، اظهار داشت: مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول طبق برنامه ریزی فدراسیون در دو شهر پیشوا و بوشهر مرحله مقدماتی خود را انجام می دهد.

وی افزود: مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول رده سنی جوانان کشور با حضور 14 تیم در دو منطقه به صورت متمرکز آغاز شده و در حالی به مدت شش روز نیز ادامه خواهد داشت که تیم جوانان سفیر به عنوان نماینده قم در این رقابت ها حضور دارد.

دبیر هیئت والیبال استان قم افزود: در منطقه یک این رقابت ها تیم های عقاب تهران، شهرداری ملکان، شهرداری پیشوا، سفیر قم، ذوب آهن اصفهان، فولاد عظیمی گنبد و کاله مازندران حضور دارند و تیم شهرداری کرج که قرار بود به عنوان تیم هشتم در این مسابقات شرکت کند، در رقابت ها غایب است.

وی با بیان اینکه برنامه برگزاری بازی ها نیز مشخص شده، یاد آور شد: در روز نخست مسابقات این گروه تیم کاله مازندران استراحت دارد و سه بازی دیگر می شود که طبق برنامه تیم های سفیر قم با شهرداری پیشوا، عقاب تهران با شهرداری ملکان و ذوب آهن اصفهان با فولاد عظیمی گنبد دیدار می کنند.

حسینی نژاد اضافه کرد: در گروه دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک جوانان نیز هفت تیم گل گهر سیرجان، مناطق نفت خیز جنوب، شهدای ورزش کرمانشاه، دلیران دشتی بوشهر، شکوفا صنعت پویا کرمان، شهرداری دزفول و پیشگامان شفق اردکان با یکدیگر در بوشهر رقابت می کنند.

وی بیان کرد: در این گروه نیز تیم شهرداری همدان از حضور در رقابت ها انصراف داد و در روز نخست که تیم پیشگامان شفق اردکان استراحت دارد تیم های گل گهر سیرجان با مناطق نفت خیز جنوب، شهدای ورزش کرمانشاه با دلیران کشتی بوشهر و شکوفا صنعت پویا کرمان با شهرداری دزفول مسابقه می دهند.

دبیر هیئت والیبال استان قم در پایان تاکید کرد: بر اساس آیین نامه سازمان لیگ، تیم های شهرداری کرج و شهرداری همدان که از حضور در این رقابت ها انصراف دادند مبلغ 10 میلیون تومان جریمه خواهند شد و دو امتیاز نیز از تیم بزرگسالان آنان در رقابت های دسته یک کسر می شود.

