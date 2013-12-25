50 هزار میلیارد تومان بار مالی نظام سلامت کشور در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بینالمللی فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات، اظهار داشت: جمعیت ما رو به سالمندی حرکت میکند و مهمترین عارضه سالمندی دردهای مزمن کمر و ستون فقرات است و اینجاست که ما به یک رشته تخصصی علمی مثل فیزیوتراپی در کم کردن دردها و درمان بیماریها پی میبریم.
وی گفت: خوشبختانه کشور ما به لحاظ علمی و تخصصی با توجه به خدماتی که از دیرباز در فیزیوتراپی به کار گرفته است، از غنیترین نیروهای علمی این رشته برخوردار است. از طرفی قدیمیترین انجمن علمی را داریم که از لحاظ علمی هم قویترین افراد را در خود جای داده است.
محسنی بندپی افزود: شناساندن توانمندی و ظرفیت علمی این گروه یکی از کارهاست که ما نتوانستیم آن گونه که انتظار میرفت، در جامعه عرضه کنیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت: ما باید به غنای علمی خود اکتفا نکنیم و از تجربیات کشورهای همسایه و مختلف استفاده کنیم و من شاهد بودهام که آقای ابراهیمی با چه تلاشی برای کسب DPT دکترای فیزیوتراپی تلاش میکنند ولی با مقاومت غیر کارشناسانهای مواجهاند که قدرت بیشتری دارند.
وی به اغنا و افزایش جامعه پزشکی و آشنایی مردم با خدمات اشاره داشت و گفت: در مقایسه بین جراحی و روش علمی فیزیوتراپی و توانبخشی در بیمارانی که دچار درد مزمن کمر بودهاند تعدادی به سمت جراحی و تعدادی به سوی فیزیوتراپی رفتند که در ادامه مشخص شد که هزینه خدمات جراحی 2 تا 3 برابر بیش از خدمات علمی فیزیوتراپی بوده و اثربخشی متفاوتی نبوده است که البته هزینه خدمات جراحی در کشور ما 7 تا 8 برابر است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان گفت: اقتصاد سلامت حکم میکند ما به سمت اثربخشی بیشتر رویم و روش تهاجمی کمتر باشد.
وی گفت: 95 درصد آنهایی که دچار کمردرد هستند میتوانند با دریافت استاندارد فیزیوتراپی از عمل جراحی معاف شوند و بازتوانی خود را دریافت کنند. که ما همواره از خدمات فیزیوتراپی در جنگ تحمیلی و بعد از آن در سوانح جادهای برخوردار بودهایم.
محسنی بندپی به تغییر نام سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: ما از درماننگری به سلامتنگری رفتهایم و میخواهیم در پیشگیری و بازتوانی و جلوگیری از هزینههایی که به نظام سلامت تحمیل میشود، مداخله کنیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان اظهار داشت: در سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان بار مالی نظام سلامت بود که بیش از 65 درصد آن را مردم داده اند.
وی گفت: ما از لحاظ درآمدی جزو کشورهای متوسط به بالا هستیم، اما از لحاظ مشارکت دولت در سلامت مثل کشورهای فقیریم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان به سه استراتژی که سرلوحه بیمه سلامت است اشاره کرد و گفت: تأمین اعتبارات مالی یکی از بحثهای ماست تا بتوانیم جهت تحقق برنامه بودجه پنجم گام برداریم و هزینهها را از دوش مردم کمتر کرده و به دولت منتقل کنیم.
محسنی بندپی افزود: ناعادلانهترین مشارکت مالی در نظام سلامت این است که ما از جیب مردم بیشتر برداریم که خوشبختانه با رویکرد دولت جدید بیشترین رشد اعتبارات مالی به بیمه سلامت تعلق گرفته و 65 درصد اعتبارات به سلامت تعلق گرفته است. البته مسلماً عقبماندگی دو دهه گذشته با افزایش اعتبارات یک ساله نمیتواند پاسخگویی و جوابگویی لازم را داشته باشد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان تصریح کرد: نبود تعرفه واقعی تا امروز از دیگر مشکلات پیشروست چرا که شورای عالی بیمه سلامت موظف است قبل از پایان سال نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات در پیشگیری، تخصصی و بازتوانی چه دولتی،چه خصوصی و چه غیر دولتی گام بردارد تا بتواند قیمت تمام شده را مشخص کرد.
وی گفت: در سنوات گذشته هزینه آب و برق محاسبه میشد و آنچه که باید از جیب مردم پرداخت میشد، تأمین میشد اما وقتی به بخش سلامت میرسیدیم، این کار انجام نمیشد و بار مالی ناشی از قیمت تمام شده و قیمت ابلاغی از جیب مردم پرداخت میشد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان به خرید راهبردی اشاره داشت و گفت: در خرید راهبردی بیمه از حالت انفعالی به راهبردی هدایت میشود.
محسنی بندپی ادامه داد: ما باید تعیین کنیم که خدمات را چه کسانی میخواهند دریافت کنند، سالمندان، روستاییان، کودکان و قشر آسیبپذیر و تعیین کنیم که مکانیزم پرداخت چگونه باشد و فرهنگ استفاده از فیزیوتراپی را تهادینه کنیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان ادامه داد: ما باید ارتباط تنگاتنگی با انجمنهای علمی داشته باشیم و اگر وزارت بهداشت فرصت و زمان این کار را ندارد ما به عنوان متولی و بیمه سلامت دخالت کرده و از این ظرفیت علمی استفاده میکنیم.
وی به اعمال سقفگذاری در قیمت دارو و خدمات فیزیوتراپی اشاره داشت و گفت: این کارها یعنی محدودیت قائل شدن و کم کردن انگیزه و باید با انجمنهای علمی ما روابط علمی و تنگاتنگی داشته باشیم و جامعه پزشکی از حمایت سازمانهای بیمهگر برخوردار باشند تا خدمات اثربخشتر و مقرون به صرفهتر باشد تا شاهد جامعه پویا باشیم.
چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بینالمللی فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات در روزهای 4 و 5 دی ماه جاری در سالن کنفرانس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار میشود.
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