به گزارش خبرنگار مهر، حسین آرامی عصر چهارشنبه در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار زیادی در بخش های مختلف از جمله نفت و گاز و انرژی و نیروگاه اتمی و دریا و بنادر و کشاورزی و شیلات و . . . است.
وی بر لزوم شناسایی ظرفیتها و استفاده مناسب از این ظرفیتها تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: با تهیه و تدوین نقشه آمایش سرزمینی ظرفیتهای هر منطقه تعیین میشود و اهداف مورد نظر در هر منطقه در زمانی کوتاه محقق میشود.
رئیس امور آمایش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ادامه داد: برای اینکه هماهنگی لازم از نظر آمایش سرزمینی به خوبی انجام شود و شاهد توسعه متوازن و پایدار باشیم، دولت کشور را به 9 منطقه برای اجرای این طرح تقسیم کرده است.
طرح آمایش سرزمینی راهنمای تصمیمگیری در بخشهای مختلف است
وی با بیان اینکه اجرای طرح آمایش سرزمینی راهنمای تصمیمگیری در بخشهای مختلف در هر استان و یا منطقه خواهد بود، بیان داشت: طرح آمایش سرزمینی اساس تصمیمگیری و مبنای توزیع اعتبارات و بودجه در هر منطقه خواهد بود.
آرامی از این سند به عنوان زیربنای سازماندهی توسعه منطقهای و ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیمگیریهای منطقهای و ملی یاد کرد و ادامه داد: این سند از ابزارهای کاربردی تلفیق برنامهریزیهای فیزیکی و فضایی است و برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بر اساس این سند طراحی میشود.
سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی
وی سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی را از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: از دیگر ویژگیهای طرح آمایش سرزمینی میتوان به جامعنگری و دورانداشی در سازماندهی فضای کشور اشاره کرد.
رئیس امور آمایش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با بیان اینکه اجرای این سند، مهندسی بهینه مدیریت سرزمین است، گفت: ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه بر اساس این طرح انجام میشود و نقش بسیار مهمی در توسعه خواهد داشت.
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