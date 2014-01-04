به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی فخاری اشاره ای به فعالیت های جمعیت هلال احمر و اعزام کاروان سلامت به روستاهای محروم کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، کمک به بهبود سطح سلامت محرومان، ایجاد زمینه رشد و توسعه سلامت درروستاهای محروم و ایجاد مشارکت موثر در بین داوطلبان است.

وی تصریح کرد: پزشکان و کارشناسان هلال احمر، کاروان‌های سلامت را در بخش‌های پزشکی، آموزشی و درمانی به صورت رایگان انجام می‌دهند.

سرپرست جمعیت هلال احمر طبس معاینه اهالی روستا توسط پزشکان عمومی، تجویز و تحویل دارو به صورت رایگان، ارائه آموزش‌های پزشکی در زمینه بیماری‌های فصلی از جمله برنامه‌ها و خدمات کاروان‌های سلامت جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

فخاری با بیان اینکه کمک به نیازمندان همیشه در اولویت فعالیت های هلال احمر است، افزود: داوطلبان جمعیت هلال احمر طبس همیشه در تمامی صحنه‌ها حضور پررنگ داشته و در فعالیت های انسان دوستانه قدم های بزرگی را برداشته اند.

وی تصریح کرد: کاروان سلامت اعزامی در بخش دستگردان به روستاهای کوه یخاب، مناطق عشایری از جمله روستاهای کال عبدالغنی، انجیره، زنگیجه و حوض ریزه بوده و اهالی این روستاها از خدمات کاروان سلامت بهره مند شده اند.

سرپرست جمعیت هلال احمر طبس افزود: در اعزام این کاروان سلامت به روستاهای بخش دستگردان این شهرستان یک پزشک، یک ماما، یک پرستار و داوطلبان هلال احمر این شهرستان حضور داشته اند و به ارائه خدمات پرداخته اند.

فخاری به فعالیت های کاروان سلامت اعزامی به روستاهای این شهرستان اشاره کرد و گفت: تعداد 100 نفر از افراد بي بضاعت در اين منطقه محروم به صورت رايگان ويزيت شدند و اطلاعات بهداشتي و درماني و داروی رایگان مورد نياز به آنان داده شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به پنج کاروان سلامت جمعیت هلال احمر این شهرستان به مناطق محروم اعزام شده اند، تصریح کرد: در این طرح‌ها سه پزشک، دو پرستار، یک ماما و 20 داوطلب جمعیت هلال احمر طبس حضور داشته و به 850 نفر ویزیت رایگان و خدمات دارویی رایگان ارائه شده است.