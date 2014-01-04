اعتصاب سراسری در بنگلادش/ پنج مرکز رای گیری در آتش سوختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در آستانه برگزاری انتخابات عمومی در روز یکشنبه در بنگلادش و همزمان با تهدید رهبر معترضان برای تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون در جریان ناآرامی ها و درگیری میان مخالفان و حامیان دولت در داکا دو نفر کشته شدند و سه نفر از جمله یک زن بر اثر پرتاب کوکتل مولوتف به سوی یک اتوبوس در پایتخت دچار سوختگی شدید شدند.



در همین حال حزب ملی گرای بنگلادش که متشکل از 18 حزب ائتلافی مخالف دولت است، از مخالفان خواسته تا اعتصاب 48 ساعته ای را از امروز شنبه آغاز کرده و راه های ارتباطی در سراسر کشور را با هدف جلوگیری از برگزاری انتخابات مسدود کنند زیرا این حزب مدعی اند که انتخابات تحت نظارت دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش همراه با تقلب خواهد بود که این اظهارات واکنش تند نخست وزیر این کشور را به همراه داشته است.



در همین حال جناح مخالف دولت بنگلادش که خواستار لغو انتخابات و برگزاری انتخاباتی جامع تحت نظارت یک دولت بی طرف است، نامزدی را برای انتخابات معرفی نکرده است.



این در حالی است که دولت شیخه حسینه نخست‌ وزیر بنگلادش از برگزاری انتخابات در زمان مقرر با وجود تحریم انتخابات پنجم ژانویه 2014 از سوی حزب اصلی مخالف دولت داکا و 17 متحد آن از جمله بزرگترین حزب اسلامی به نام "جماعت اسلامی" خبر داده است.



همچنین در جریان ناآرامی ها در بنگلادش دو اتوبوس در آتش سوخته و پنج مرکز رای گیری در چهار مدرسه در شمال غرب بنگلادش به آتش کشیده شدند.



همچنین بر اثر پرتاب کوکتل مولوتف ازسوی فعالان حزب ملی گرا بنگلادش و جماعت اسلامی به یک کامیون در حال حمل بار در منطقه شمال غربی حاکم پور در دیناج پور یک راننده و یک بازرگان کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.



بر اساس این گزارش از زمان آغاز ناآرامی ها در بنگلادش از نوامبر گذشته تاکنون 130 نفر کشته شدند که کارشناسان بر این باورند اعتراضات تاثیر قابل توجهی را بر اقتصاد این کشور گذاشته است.



از سوی دیگر همزمان با فراخوان رهبر معترضان برای شرکت نکردن اکثریت مردم در انتخابات نگرانی های بسیاری درباره بدتر شدن اوضاع و بی ثباتی در بنگلادش وجود دارد.