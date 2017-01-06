عامل حمله تروریستی اخیر در پایتخت بنگلادش کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «نور الاسلام مرجان» (Nurul Islam Marzan) و فرد دیگری که تا کنون هویت وی مشخص نشده است، در ساعات اولیه امروز در «داکا» پایتخت بنگلادش توسط پلیس مبارزه با تروریسم این کشور کشته شدند.

پلیس بنگلادش در این باره اعلام کرد: «نورالاسلام مرجان» از شخصیت های برجسته گروهک تروریستی جماعت المجاهدین بنگلادش (JMB) بوده و فرماندهی عملیات تروریستی اول جولای در کافه «هُل» در منطقه ای دیپلمات نشین در «داکا» پایتخت این کشور را برعهده داشته است.

لازم به ذکر است، در حادثه گروگانگیری ۱۱ تیر ماه سال جاری (اول جولای سال ۲۰۱۶)، ۹ مهاجم مسلح با حمله به کافه «هُل» در منطقه ای دیپلمات نشین در «داکا» پایتخت بنگلادش تعدادی از مردم را به گروگان گرفتند.

گفتنی است، در این حادثه که با مشارکت ۸۰۰ پلیس و نیروی امنیتی به اتمام رسید، دست کم ۲۰ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر نیز زخمی شدند.

در ابتدا گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته بود؛ اما بعداً مقامات بنگلادش اعلام کردند که این حمله تروریستی کار گروه «جماعت المجاهدین بنگلادش» بوده است.