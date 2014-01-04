۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

سريال آتش‌سوزي در كارگاه‌هاي چوب‌بري مشهد/ ضرورت آموزش اصول ايمني به انبارداران

مشهد – خبرگزاري مهر: سرپرست ایستگاه 38 و 10 سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به ضرورت ايمن سازي كارگاه هاي چوب بري در مشهد گفت: براي دومين بار در ماه گذشته كارگاه چوب بري در اثر بي توجهي به اصول ايمني صبح امروز طعمه حريق شد.

حسن نجمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: متاسفانه عدم رعايت اصول ايمني و استفاده از آتش روباز در كارگاههاي مملو از مواد اشتعال زا در خيابان ابوطالب بازهم تكرار و حادثه ساز شد.

سرپرست ایستگاه 38 و 10 سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به اينكه اين حريق كارگاه دو منظوره چوب بري و جوراب بافي را دچار خسارت كرد گفت: با حضور آتش نشانان و قطع جريان برق و گاز تنها از سرايت آتش به منزل مسكوني  انتهاي كارگاه جلوگيري شد.

نجمي با بيان اينكه 15 آذر امسال و درست  طي يك ماه نيز در خيابان توحيد كارگاه چوب بري دچار حريق شد گفت: با ادامه سريال آتش سوزي در كارگاه هاي چوب بري ضرورت آموزش اصول ايمني به اين صنف مشخص مي شود.

وي در خصوص نحوه سرايت آتش گفت: اشتعال گاز خوراك پزي علت اصلي شروع آتش سوزي بوده است كه عدم رعایت اصول ایمنی و استفاده از شعله های رو باز آتش در مجاورت مواد قابل اشتعال زا بر گستردگي آن افزود.

اين حادثه خسارت جاني نداشت.

