نجات 677 هموطن از گازگرفتی در پاییز امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع فصل سرما و استفاده برخی از هموطنان از بخاریها و وسایل گرمایشی و آبگرمکن های غیراستاندارد، در اين مدت در 239 مورد گازگرفتگي با اورژانس 115 تماس و به دنبال آن 277 تيم امدادی به محل حادثه اعزام شده اند.

تكنسينهاي اورژانس پيش بيمارستاني 177 نفر از مسمومین را در محل درمان نمودند. همچنین پس از ارائه خدمات پزشكي اوليه به افرادي كه دچار گازگرفتگي شده بودند، 500 نفر را جهت دريافت مراقبتهاي بيشتر به بيمارستان منتقل نمودند.

مکش نامناسب يا عدم مکش لوله‌هاي بخاري گازي يا نفتي، سوختن ناقص نفت بخاري، بد كار كردن شومينه گازي يا سوختن ناقص شومينه‌هايي که سوخت آنها چوب است، سوختن ناقص زغال در منقل هايي که براي کرسي استفاده مي‌شود، بد كار كردن اجاق خوراک‌پزي، سوختن ناقص يا نامناسب آبگرمکن ژنراتورهاي خانگي و در جا کار کردن خودرو در پارکينگ دربسته ، از دلایل عمده مسمومیت با گاز منوکسید کربن است.

پيشگيري از مسموميت با گاز منوكسيد كربن امري ضروري است كه در اين راستا استفاده از از وسايل گرمايشي استاندارد، اطمينان از مکش کامل و مناسب لوله‌هاي بخاريها، بازبيني صحت كار وسايل گرمايشي و باز بودن مسير دودكش توصيه مي شود. از وسايل گازسوز و گرمايشي بدون دودكش استفاده نكرده و از باز بودن مسير دودكش اطمينان حاصل كنيد. دودكش‌ بخاری هر‌چه كوتاهتر و مستقيم باشد، بهتر است. محل اتصالات دودكش بايد محكم باشد تا دودكش از جاي خود بيرون نيايد. دودكشهاي‌ بالاي پشت‌بام بايد داراي كلاهك مخصوص باشند و حداقل 75 سانتي‌متر از سطح پشت بام بالاتر باشند. در فصل سرما همه روزنه‌های جریان هوا ‌را در منزل يا محيط كار مسدود نكنيد. از نصب آبگرمکن در حمام خودداری نمایید. اتومبيل خود را در پاركينگ در بسته به مدت طولاني روشن نگه نداريد. نحوه استفاده از وسايل گرمازا را بر اساس اقتضای سن فرزندانتان،‌ به آنها بياموزيد.

از نشانه‌هاي مسمومیت با گاز مونواکسید کربن می توان به سردرد، سرگيجه، استفراغ، كاهش سطح هوشياري و نهايتا اغما و مرگ اشاره کرد.

اولين و مهمترين اقدام براي نجات فردي که دچار مسموميت با منوكسيد كربن و ساير انواع گازگرفتگي شده، رساندن اکسيژن (هواي تازه) به او است؛ به همين دليل به محض مشاهده فردي که دچار گازگرفتگي شده، بايد پنجره‌ها را باز کنيد تا هواي تازه سريعا وارد اتاق شود و در صورت امکان، فرد گازگرفته را به پنجره نزديک کنيد. منبع نشت گاز را شناسايي و قطع کنيد و سريعا با اورژانس115 تماس بگيريد.

بلافاصله دستمال مرطوبي جلوي دهان و بيني‌مان بگيريد تا دچار گازگرفتگي نشويد، منبع نشت گاز را شناسايي و قطع کنيد. تا رسيدن اورژانس هيچ خوراکي يا نوشيدني‌اي به فرد گاز گرفته ندهيد؛ چون به دليل حالت تهوع احتمال خفگي بيشتر مي‌شود، به زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از بقيه آسيب‌ديده‌ها کمک کنيد.