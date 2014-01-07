افشای جزئیاتی جدید درباره مسئول حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "ماجد الماجد" سرکرده گروه تروریستی عبدالله عزام اخیرا در بیمارستانی در یک شهر مرزی در نزدیکی منطقه عرسال لبنان با نام جعلی تحت درمان قرار گرفته بود.

بنابر این گزارش، ماجد الماجد در روز پنجم دسامبر گذشته (2013) با نام "محمد طالب" وارد بیمارستان "فرحات" در منطقه "جب جنین" در نزدیکی عرسال شده و پس از بدتر شدن شرایط جسمانی در روز چهاردهم دسامبر از این بیمارستان به بیمارستان "مقاصد" در بیروت منتقل شده است.

وی را در هنگام انتقال به بیمارستان 4 نفر از ساکنان منطقه مرزی "کامد اللوز" که همواره مجروحان سوری را به بیمارستانهای لبنان منتقل می کنند، همراهی می کردند.

بنابراین گزارش، شهردار و اهالی لبنانی منطقه کامد اللوز که در نقاط مرزی لبنان و سوریه قرار دارد، اعلام کرده اند که نمی دانسته اند فرد موردنظر، سرکرده تحت پیگرد گروه تروریستی عبدالله عزام بوده است و در صورتی که متوجه می شدند وی را سریعا تحویل دستگاه امنیتی لبنان قرار می دادند.

اوایل این هفته رسانه های لبنانی از مرگ مشکوک این سرکرده سعودی گردان تروریستی عبدالله عزام خبر دادند که مسئولیت حمله انتحاری اخیر به سفارت ایران در بیروت را برعهده گرفته است.