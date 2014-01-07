13 شهرستان فارس تعطیل شد

مدیر کل بحران استانداری فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان های شیراز، سپیدان، مرودشت، اقلید، آباده، بوانات، خرم بید، پاسارگاد، ارسنجان، کوار، کازرون، خرامه و بخش دشمن زیاری ممسنی در کلیه مقاطع تحصیلی، بانک ها و ادارات به جز دستگاههای امدادی و خدمات رسان تعطیل هستند.

حسن فیاض پور ادامه داد: در مورد زیرساخت ها در بخش گاز هیچ مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: در بخش برق رسانی در بعضی از نقاط مشکلاتی وجود دارد که مسئولان در حال پیگیری و رفع مشکل هستند.

مدیر کل بحران استانداری فارس، گفت: مناطق صدرا، سپیدان، اکبرآباد و درود زن از جمله مناطقی هستند که دچار مشکل برق بوده و بنا بر پیش بینی مسئولان امر تا ظهر مشکلات این مناطق نیز حل خواهد شد.