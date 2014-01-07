همکاری ایران و آمریکا در عراق صحت ندارد/ پیش شرط برای حضور در ژنو 2 را نمی پذیریم 

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو میلادی به هموطنان مسیحی گفت: امیدوارم امسال سال صلح و نوعدوستی و تحکیم چویند میان ملت های جهان باشد.

دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه با ظریف

افخم در پاسخ به سوالی درباره حضور ایران در اجلاس ژنو 2 و پیش شرط هایی که برای حضور ایران تعیین شده است، بیان کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران ابتدا در خصوص سوریه مبتنی بر راهکار سیاسی بوده و تلاش ها در این باره انجام شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران با سوریه ارتباطات نزدیک دارد و ما از این ارتباطات برای رایزنی و حل و فصل بحران سوریه استفاده کردیم.

وی با اشاره به اینکه تماس ها در جهت کمک به حل بحران سوریه ادامه دارد خواهان حل بحران از طریق راهکار سوری- سوری شد و اظهار داشت: باید نقش مردم سوریه در هر راهکاری دیده شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: آمادگی خودمان را برای مشارکت در هر راهکاری که به حل عادلانه بحران بیانجامد اعلام کردیم و اینکه در ژنو 2 از ایران دعوت شود یا خیر آمادگی داریم که بدون پیش شرط در هر راهکاری مشارکت کنیم.

وی تصریح کرد: قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه امروز در تهران ملاقاتی با وزیر امور خارجه کشورمان دارد و طی آن آخرین وضعیت منطقه، راهکار بحران سوریه و راه حل های منطقه ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار می دهند.

زمان بندی برای اجرای برنامه مشترک در صورت توافق اجرایی می شود

افخم در پاسخ به سوال دیگری در این باره که آیا در زمان اجرای توافق ژنو تمام تحریم ها لغو می شود و ایران از چه تاریخی همه تعهدات خود از جمله تعلیق غنی سازی 20 درصد را اجرا می کند بیان کرد: چندین دور مذاکرات کارشناسی بین ایران و 1+5 انجام شده که آخرین دور آن نیز 8 و 9 دی ماه بوده است و بخش های زیادی از برنامه اقدام مشترک مورد تفاهم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه یکی دو مورد هنوز قطعی نشده اند، خاطرنشان کرد: قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته آقای عراقچی و خانم اشمید ملاقاتی انجام خواهند داد و گفتگوهایی در این زمینه صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: زمان بندی برای اجرای برنامه مشترک در صورت توافق اجرایی می شود. اجرای برنامه اقدام مشترک همان طور که از پیش نیز اعلام شده بود در یک روز خواهد بود که مذاکرات در روز مشخص انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه ما همواره بر گام های متوازن تاکید کردیم بیان کرد: باید مذاکرات آخر هفته انجام گیرد تا به صورت مشخص روز اجرای توافق اعلام شود و در آن روز طرفین گام های خود را آغاز کنند.

اخبار مبنی بر همکاری آمریکا و ایران در عراق درست نیست

افخم در پاسخ به سوالی درباره تحولات اخیر عراق و اینکه در اخبار گفته می شود بغداد از ایران و آمریکا درخواست کمک داشته و آیا قرار است ایران و آمریکا برای حل بحران عراق همکاری داشته باشند گفت: اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر همکاری آمریکا و ایران در عراق درست نیست، در عین حال مواضع ایران در مبارزه با تروریست روشن بوده و ما حمایت خود را از دولت عراق ادامه می دهیم.

وی افزود: باید جامعه جهانی درباره مبارزه با افراطی گری گام های یکسان و غیر تبلیغی بردارد، اقدامات دولت عراق مورد تاکید ما است. عادل المهدی معاون رئیس جمهور عراق نیز اکنون در تهران به سر می برد و مذاکراتی با مقامات کشورمان دارد ما عراق را به عنوان یک نمونه خوب از فرآیند دموکراتیک که تصویر خوبی را ارایه داده می شناسیم و امیدواریم شخصیت های عراق این موقعیت خوب را مورد توجه ویژه داشته باشند.

بهرام فیضی به دلایل واهی دستگیر شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد آخرین اخبار از وضعیت بهرام فیضی شهروند ایرانی دستگیر شده در آذربایجان گفت: در مورد آقای فیضی پیگیری های کنسولی از سمت وزارت امور خارجه در تهران و باکو ادامه دارد. ملاقات های کنسولی انجام شده. دسترسی ها ادامه دارد و شهروند ایرانی را به دلایل واهی دستگیر کرده اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدا موضوع را مورد پیگیری قرار داده ایم بیان کرد: باید شرایط آزادی شهروند ایرانی فراهم شود، اخبار اولیه و دسترسی های کنسولی حاکی از آن است که حال جسمانی ایشان خوب نیست و تاکید می کنیم که مقامات آذری باید شرایط آزادی این شهروند را فراهم کنند.

واکنش به تحریم یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا

افخم در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایران به تحریم یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا گفت: به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر درباره این خبر و اطلاعات در مورد شرکت ترک هستیم، در صورت صحت اخبار منتشره اعلام موضع خواهیم کرد.

وی درباره برنامه دیدارهای رسمی و غیررسمی جک استراو در ایران بیان کرد: طبق برنامه تعیین شده و به دعوت گروه دوستی و پارلمانی ایران و انگلیس هیات پارلمانی از انگلیس به تهران آمدند. ملاقات هایی در سطح پارلمان و وزارت امور خارجه دارند.

برنامه سفر جک استراو در تهران

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه مناسبات پارلمانی مکمل مناسبات دولتی میان کشورها است، بیان کرد: ما مایل هستیم از این مناسبات هم و ارتباطات پارلمانی با سایر کشورها برای تداوم مناسبات رسمی دولت استفاده کنیم و این ارتباطات زمینه های همکاری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها را مناسب می کند.

وی با اشاره به اینکه در این چارچوب از سفر گروه های پارلمانی استقبال می کنیم بیان کرد: ملاقات ها بیشتر دغدغه بخش رسانه ای است. به هر حال هیات پارلمانی انگلیس با وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ملاقات هایی خواهد داشت و آقای استراو یک مصاحبه مطبوعاتی نیز خواهند داشت. این سفر به گفتگوهای نزدیک تر و درک بهتر و مناسب تر دو کشور از یکدیگر کمک می کند.

تعیین پیش شرط و هر اقدامی که عزت ایران را زیر سوال می برد رد می کنیم

افخم در پاسخ به این سوال که آیا ایران حضور غیررسمی در کنفرانس ژنو 2 را خواهد پذیرفت بیان کرد: ما اعلام کردیم که بدون پیش شرط در هر راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه مشارکت داریم، کشورهای منطقه و شخصیت های موثر برای کمک ایران به حل بحران سوریه تاکید کرد: در سفر اخیر وزیر امور خارجه به ترکیه نیز بر نقش ایران تاکید داشتند.

وی با اشاره به اینکه به هر حال تردیدی برای نقش ایران در بحران سوریه وجود ندارد اظهار داشت: در عین حال تعیین پیش شرط و هر اقدامی که عزت ایران را زیر سوال می برد را رد می کنیم و چنانچه این کنفرانس به تنهایی بخواهد برگزار شود یک نمایش سیاسی است و دستاوردی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که در صورت اعمال تحریم های جدید توافق ژنو چه خواهد شد بیان کرد: در مورد بحث تحریم های جدید موضع ما کاملاً مشخص است. تصویب هر گونه تحریم جدید به منزله خاتمه دادن به مذاکره است. در گذشته نیز این موضع را اعلا کردیم که چنین اقدامی خلاف حسن نیت، اعتماد ساز وی روند جاری مذاکرات است.

وی در مورد حضور وزیر امور خارجه در کنفرانس مونیخ نیز بیان کرد: برگزار کننده اجلاس امنیتی مونیخ دعوت را به عمل آوردند که فعلاً به این جمع بندی رسیدیم که وزیر امور خارجه در برنامه کاری خود این سفر را داشته باشد.

افخم در پاسخ به سوالی درباره هیات ناظر بر تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: همان طور که در گذشته نیز وزارت امور خارجه اعلام کرده اطلاعی از این اخبار نداریم. شورای امنیت نهادی است که بر پرونده مذاکرات هسته ای نظارت می کنند و همه برنامه ها طبق نظر شورای امنیت اجرا می شود، تبعاً مسئولین عالی کشور در جریان امور هستند و با مشورت روند پیش می رود.

وی افزود: تیم مذاکره کنده نیز با قدرت ادامه می دهد، برنامه ها کما فی سابق ادامه دارد، روند کار تغیری نداشته و چارچوب های مشورت و اطلاع رسانی به همان شدت و قوت اولیه ادامه دارد.

سفر اردوغان به تهران در ماه آینده

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا در سفر وزیر امور خارجه به ترکیه در مورد دستگیری فرد ایرانی در این کشور نیز گفتگو شده است، بیان کرد: در طول سفر در این خصوص صحبت نشد، این موضوعات مربوط به داخل ترکیه است، در طول سفر ابعاد مناسبات دو جانبه، گسترش همکاری های اقتصادی، موضوعات منطقه ای به خصوص سوریه مورد تبادل نظر قرار می گیرد.

وی گفت: ماه آینده شاهد سفر اردوغان به تهران خواهیم بود و مذاکرات ایران و ترکیه وارد دور جدیدی شده و این نسبت به آینده این روند خوش بین هستیم.

افخم درباره مرگ ماجد الماجد و پیگیری در خصوص حادثه تروریستی بیان کرد: پیگیری در خصوص حادثه تروریستی و شناسایی عوامل آن ادامه دارد، مبنای کار ما دریافت گزارشات رسمی و تایید مقامات رسمی لبنان است، در عین حال که هیات فنی و قضائی به زودی عازم لبنان خواهد شد و چارچوب ها و اخبار را منتشر می کند. ملاک ما همان است که هیات ما در تماس نزدیک به دست می آورد، گمانه زنی ها در چند روز گذشته بسیار زیاد بوده و ملاک مان مباحث رسمی و مستند است.

سفر هیأت پارلمانی کانادا به تهران

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبادل هیات های پارلمانی بین ایران و کشورهای مختلف گفت: هیاتی از سنای ایتالیا اوایل هفته در تهران بودند، هیات پارلمانی انگلیس امروز در تهران است، یک هیات یک نفره از آلمان که رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی است نیز به تهران سفر خواهد کرد، هیات از پارلمان ایرلند و همچنین هیاتی از پارلمان کانادا نیز برنامه ریزی شده که به ایران سفر کند.

وی افزود: امیدواریم گفتگوهای مجالس زمینه ساز و کار و همکاری های بهینه میان کشورها را فراهم کند، کانادا نی از این روند مستثنی نیست، چنانچه سفر هیات پارلمانی اروپا کمک کنیم که واقع بینی در مجموعه تصمیم گیری در کانادا ایجاد شود و تصویر تحولات ایران را منتقل کنیم استقبال می کنیم. گفتگوها راهگشای همکاری و ارتباطات ملت ها خواهد بود. امیدواریم واقع بینی و نگرش به ابعاد سازنده تحولات در این رفت و آمدها بیش از ابعاد دیگر مورد توجه قرار گیرد.

هیات فنی و قضائی ایران به زودی عازم لبنان می شود

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سفر هیات ایرانی به لبنان گفت: بعد از حادثه تلخ تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت اقدامات و پیگیری ها در حوزه های حقوقی و سیاسی انجام شد.

وی افزود: رایزنی ها برای شناسایی عاملین این حادثه تروریستی در دستور کار قرار گرفت و با پیگیریها عامل اصلی اقدامات تروریستی شناسایی و دستگیر شد که متعاقب آن وزیر امور خارجه کشورمان با همتای خود در لبنان گفتگو کرد و در طی این موضوع اخباری منتشر شد که خیلی سریع خبر مرگ این تروریست اعلام شد.

افخم گفت: جمهوری اسلامی ایران طی نامه های که وزیر دادگستری ایران برای همتای لبنانی خود فرستاده است اعلام کرده که مایل هستیم تیم فنی و قضائی ایران در لبنان حاضر شود و در روند پیگیری قضائی در مورد مرگ این تروریست و سایر عوامل مشارکت داشته باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه هیات فنی و قضائی ایران به زودی عازم لبنان خواهد شد اظهار داشت: طبق توافقات اولیه درباره کالبد شکافی و تعیین مرگ تروریسم اعلام آمادگی کردیم که با مقامات لبنانی همکاری داشته باشیم، موضوع در دست پیگیری است و جمهوری ا سلامی ایران حق خود را محفوظ می دارد.

واکنش به احضار کاردار ایران در مصر

وی همچنین درباره احضار کاردار ایران به وزارت خارجه مصر بیان کرد: ما مواضع خود را اعلام کرده ایم که این مواضع متناسب با سیاستهای اصولی کشورمان برای برقراری آرامش در منطقه و راهکارهای مسالمت آمیز است. ما از حق خود استفاده کردیم و مصری ها نیز از حق خود استفاده کرده اند و در این زمینه چیز بیشتری نمی توانم بیان کنم.

ظریف به زودی به لبنان می رود

افخم در مورد سفر وزیر خارجه به لبنان که رسانه های لبنانی آن را دوشنبه هفته آینده اعلام کرده اند گفت: سفر ظریف به لبنان در حال برنامه ریزی است. با قطعی شدن سفر که به زودی انجام خواهد شد اطلاعات بیشتری خواهیم داد.