به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی طی رزوهای 19 سپتامبر(29 شهریور 1393) تا 4 اکتبر(14 مهر1393) به مدت 15 روز در شهر اینچئون کره جنوبی برگزار خواهد شد که بر اساس آمارهای اولیه بیش از 13000 ورزشکار و همراه در دهکده گو وال شهر اینچئون در طول بازی‌ها اقامت خواهند داشت.

رقابتهای دوچرخه سواری این بازی‌ها در دو بخش پیست و جاده برگزار می‌شود که برنامه آن به شرح زیر اعلام شده است:

* مسابقات پیست 20 سپتامبر (30 شهریور) تا 25 سپتامبر(4 مهر) در پیست بین‌المللی اینچئون.



* مسابقات جاده 27 سپتامبر (7 مهر) تا 29 سپتامبر (9 مهر) در جاده سونگدو اینچئون.



* مسابقات کوهستان 30 سپتامبر(10 مهر) در کوهستان گانگ هووا.



* مسابقات BMX در پیست گانگ هووا.