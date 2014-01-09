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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۸:۰۰

برای دیدار با داماش گیلان؛

تمرینات سپاهان روی زمین چمن مصنوعی انجام شد

تمرینات سپاهان روی زمین چمن مصنوعی انجام شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال سپاهان اصفهان به دلیل بارش برف در اصفهان پیش از دیدار با داماش گیلان روی زمین چمن مصنوعی تمرین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم سپاهان در روزهای گذشته به دلیل بارش برف در اصفهان، روی زمین چمن مصنوعی برگزار شد.

سپاهانی‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با توجه به بارش شدید برف در اصفهان، در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه فردوس اصفهان به تمرین پرداختند.

قرار است تیم اصفهانی روز پنجشنبه در زمین چمن طبیعی به تمرین بپردازد و برای دیدار روز شنبه مقابل داماش گیلان آماده شود.

البته در صورتی که هوای اصفهان روز جمعه بار دیگر ابری شود، احتمال انتقال دوباره تمرینات سپاهان به زمین چمن مصنوعی وجود دارد.

طلایی‌پوشان برای دیدار با داماش گیلان امید ابراهیمی، هافبک خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و داماش گیلان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2210860

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