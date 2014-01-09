برد پرگل بارسلونا مقابل ختافه/ مسی با دو گل برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌‌های اسپانیا چهارشنبه شب و بامداد روز پنجشنبه ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ میزبان ختافه بود. بارسا در حالی که مسی را پس از هفته‌ها روی نیمکت داشت و نیمار هم در ترکیب اصلی قرار نگرفت چهار گل به حریف زد تا خیال خود را بابت صعود به مرحله بعد راحت کند.

بارسا در نیمه نخست تنها یک گل به ثمر رساند. فابرگاس در دقیقه 8 با ضربه سر روی سانتر پدرو دروازه ختافه را گشود. با شروع نیمه دوم بارسا تهاجمی‌تر ظاهر شد و در دقیقه 63 روی ضربه پنالتی فابرگاس 2 بر صفر از حریف خود پیش افتاد. این پنالتی را پدرو از دروازه بان حریف گرفته بود.

دو دقیقه بعد مسی جانشین اینیستا شد. ستاره آرژانتینی که در ابتدا کمی با ترس بازی می‌کرد در لحظات پایانی دو گل به ثمر رساند تا بازگشت پر فروغی داشته باشد. لئو مسی ابتدا در دقیقه 90 روی پاس مونتویا گلزنی کرد و در دقیقه 92 با فرار از عمق و یک ضربه زیبا کار را تمام کرد.

در سایر دیدارهای چهارشنبه شب نتایج زیر به دست آمد:

* ای دی آکرسون یک - اسپانیول صفر

* رئال بتیس یک - اتلیتکو بیلبائو صفر

* ریسینگ سانتاندر یک - آلمریا یک