3200 پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور داریم/ اعتبارات پیش از پروژه ها تمام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی صبح پنج شنبه در جریان سفر یک روزه به کرمانشاه و در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی ورزشی در این استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در کل کشور سه هزار و 230 پروژه عمرانی نیمه تمام داریم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه ریزی این وزارت خانه برای پیشبرد و تکمیل این طرح ها اظهار داشت: تأمین اعتبارات این پروژه ها با توجه به پایان سال و کاهش اعتبارات عمرانی بسیار مشکل است اما به هرحال باید برای تعهداتی که ایجاد شده است تمهیدی بیاندیشیم که قول های داده شده به مردم عملیاتی شود.

وی همچنین در خصوص پروژه نیمه تمام استادیوم 15 هزار نفری فوتبال در کرمانشاه اظهار داشت: کارهای عمده برای این پروژه انجام شده و نیاز به 7 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دارد که از این میزان 3 میلیارد آن بدهی به پیمانکار است.

گودرزی گفت: تأمین اعتبار برای این پروژه با توجه به اینکه اعتبارات رو به پایان است و پول زیادی نداریم با دشواری مواجه است.

وی همچنین در خصوص دهکده المپیک کرمانشاه اظهار داشت: این طرح در واقع یک پروژه کلان ورزشی است که چندین پروژه دیگر را در خود جای داده است.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: استخر قهرمانی این مجموعه و سالن 6 هزار نفری ولایت برای اتمام کار نیاز به اعتبارات زیادی دارند و همانطور که گفتم باید در خط اعتباری فاینانس قرار بگیرند تا بتوانیم آنها را تکمیل و بهره برداری کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: طرح های عمرانی ورزشی در واقع موجب توسعه کشور می شود بنابراین برای تکمیل و بهره بردتاری از آنها تمام توان خود را به کار گرفته ایم.