ادامه جنگ داخلی تروریستها با یکدیگر/ تا کنون 500 نفر به هلاکت رسیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز حقوق بشر سوریه اعلام کرد آمار تلفات درگیری جنگجویان مخالف سوری و گروه داعش(گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام) در سوریه تا کنون به 500 کشته رسیده است.

درخواست یک وزیر سوری از سوریها برای بازگشت به کشورشان

از سوی دیگر هزوان الوز وزیر آموزش سوریه از شهروندان سوری خواست به کشورشان بازگشته و کودکانشان نیز به مدارس خود در سوریه برگردند.

خبر دیگر شیخ صبره القاسمی از رهبران سابق گروه الجهاد در گفتگو با یک رسانه مصری تاکید کرد قطر تکفیریها را به سوریه اعزام می کند.

وی تاکید کرد قطر حامی تروریسم است و اردوگاههای سلفی جهادی و تکفیری در سودان ایجاد کرده است و دهها نفر از تکفیریها را از کشورهای مختلف به ترکیه و سپس به سوریه اعزام می کند.

وی با اشاره به تحرکات قطر برای ناامنی و هرج و مرج در مصر افزود قطر همچنین برخی از افراد به اصطلاح جهادی مصری را به سوریه منتقل کرده است تا در کنار آنچه ارتش آزاد سوریه نامیده می شود، به فعالیت تروریستی دست بزنند.