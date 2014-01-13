اتحاد مسلمانان زمینه ساز شکست مستکبران است

حجت الاسلام علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، فرا رسیدن هفته وحدت را گرامی داشت و گفت: این هفته فرصت خوبی است تا مسلمانان جهان همدل و یکپارچه اتحاد و برادری خود را به جهانیان نشان دهند و به دشمنان اسلام بفهمانند دوستی و یکدلی آنان بیش از آنچیزی که فکر می کنند.

وی با بیان اینکه امروز بزرگترین ترس آمریکا و دشمنان اسلام از وحدت و همدلی میان مسلمانان است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که آن ها تمام و سعی و تلاش خود را به کار بسته اند تا از این اتحاد و همدلی بکاهند و زمینه های تفرقه و تشدد میان مسلمین را فراهم کنند.

حجت الاسلام مطهری یادآور شد: دشمنان به خوبی این مسئله را دریافته اند که با ایجاد تفرقه و دو گانگی میان مسلمانان به راحتی می توانند بر ممالک اسلامی حکمرانی کرده و اموال عمومی آن ها نظیر نفت و گاز را غارت کنند.

این کارشناس مذهبی و مدرس دانشگاه در ادامه تفرقه و شبهه افکنی میان مذاهب دین اسلام را یکی دیگر از برنامه های غرب و استکبار برای اختلاف میان مسلمانان عنوان کرد و گفت: در برخی کشورهای اسلامی اقداماتی بر علیه شیعیان انجام می گیرد که دشمنان آن را به اهل سنت ربط می دهند یا برعکس که باید در این خصوص کاملا مواظب بوده و فریب بازی های استکبار را نخوریم.

مطهری ادامه داد: اتحاد 1.5 میلیارد مسلمان جهان مطمئنا فضایی برای عرض اندام دشمنان باقی نخواهد گذاشت و به همین دلیل است آن ها تمام توان خود را برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان به کار بسته اند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در استان کرمانشاه اتحاد خوبی میان پیروان مذاهب شیعه و سنی وجود دارد و آن ها سالیان سال است که بدون کوچکترین مشکلی کنار یکدیگر زندگی می کنند و با احترام به عقاید طرف مقابل زمینه ساز اتحاد و همبستگی این گروه ها در کشور شده اند.