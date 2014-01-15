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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۹:۱۵

خادمی مطرح کرد:

دانشگاه مهمترین نماد پیشرفت هر جامعه ای است/ لزوم توسعه هرچه بیشتر دانشگاه یاسوج

دانشگاه مهمترین نماد پیشرفت هر جامعه ای است/ لزوم توسعه هرچه بیشتر دانشگاه یاسوج

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانشگاه مهمترین نماد پیشرفت و توسعه هر جامعه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موسی خادمی در نشست بررسی و رفع مشکلات دانشگاه یاسوج افزود: دانشگاه یاسوج، دانشگاه مادر استان است و باید بایک تعامل جمعی مشکلات آن به صورت ویژه رفع شود.

خادمی به مشکلات کمبود زمین این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: منابع طبیعی با همکاری دانشگاه زمین هایی را بررسی کرده و به دانشگاه واگذار کند.

وی بیان کرد: واگذاری زمین برای دانشکده های نفت گچساران و صنعت و معدن چرام نیز ضروری است و باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار تخصیص اعتبار برای اتمام پروژه های نیمه تمام این دانشگاه از جمله استخر و کتابخانه مرکزی این دانشگاه شد و بیان داشت: سهم استان در پروژه های دانشگاه یاسوج داده می شود.

خادمی همچنین بر رفع مشکلات ورودی کنونی این دانشگاه و ایاب و ذهاب دانشجویان از سوی شهرداری تاکید کرد و گفت: لازم است اتصال فاضلاب دانشگاه به شبکه فاضلاب شهر یاسوج در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از حوزه معاونت عمرانی و شهرداری یاسوج خواست در راستای مستندسازی اراضی دانشگاه یاسوج با این دانشگاه همکاری کنند.

 

کد مطلب 2214856

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