امامان جماعت مساجد باید پاسخگوی نیازهای فرهنگی جوانان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش ائمه جماعات شرق استان تهران با حضور حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور، حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه پیشوا، حجت الاسلام جواد طاهری امام جمعه خیرآباد، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و جمعی از ائمه جماعات شرق استان تهران در سالن هلال احمر شهرستان پیشوا برگزار شد.

سیره پیامبر اکرم(ص) یک مجموعه بسیار روشن و جذاب است

حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در این همایش با اشاره به سیره نبی مکرم اسلام اظهار داشت: مسلمانان و پیروان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین باید در همه زمینه ها به سیره آن بزرگواران مراجعه کنند که یکی از این موضوعات نحوه مسجد داری این ستارگان نورانی در زمان حیات پربرکتشان است که باید همواره مورد توجه مسئولان مساجد قرار گیرد.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور افزود: خوشبختانه سیره پیامبر اکرم(ص) یک مجموعه بسیار روشن، واضح، بسیار زیبا، جذاب و پر از نور و بهجت است که مشخص می کند که مسائل فرهنگی در اولویت همه مسائل و موضوعات قرار دارد.

وی ادامه داد: قرآن کریم بهترین توصیفات را درباره نبی مکرم اسلام بیان کرده است که ایشان همواره با اخلاق ملایم و لطیف، با مدارا و تحمل آمیخته با محبت، سعی در هدایت مردم داشتند و از هیچ کوششی برای تغییر در افراد دریغ نمی ورزیدند.

روحانیت بیش از هر چیز دیگری به سیره نبوی نیازمند است

حاج علی اکبری اضافه کرد: این عطر خوش نبوی و این خلق کریمانه را می توان از فراسوی قرن ها احساس کرده و به جامعه امروز تعمیم داد و اکنون جامعه روحانیت و علمای دین اسلام بیش از هر چیز دیگری به سیره نبوی احتیاج دارند.

این مسئول عنوان کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری یک روحانی در مسجد مانند یک طبیب ناظر بر دردها و نیازها است که این آلام را طبق نسخه الهی درمان می کند.

وی بیان داشت: در سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) به انتقال پیام به نسل جوان بسیار تأکید شده است و وقتی نوبت به جوانان در مساجد رسید باید رضایت آنان بدست آورده شود و امام جماعت وظیفه دارد تا به نیازهای فکری و فرهنگی و اخلاقی جوانان پاسخ دهد.

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: در این برهه زمانی دشمن با تمام ابزارها و وسایل به جنگ اعتقادات نسل جوان آمده است و سعی در رواج الگوهای غربی در جامعه دارد تا ملت ایران را از فرهنگ اهل بیت(ع) دور و در باورهای ملت نفوذ کند و اکنون وظیفه روحانیون و ائمه جماعات است که جوانان را جذب مساجد کنند.

این مسئول فرهنگی یادآور شد: تفاهم نامه ای بین بسیج و مرکز رسیدگی به امرو مساجد کشور امضا شده است که طی آن شوراهای فرهنگی در مساجد فعال شده و زمینه فعالیت فرهنگی برای نسل جوان کشور مهیا خواهد شد.

حاج علی اکبری افزود: مراسم تجلیل از ائمه جماعات شهید کشور روز اول اسفند در تهران و اجلاس قرآنی ویژه ائمه جماعات در طی ماههای آینده برگزار خواهد شد.

مسجد کارکردهای گوناگونی دارد

حجت الاسلام علیرضا ساورعلیا در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقایع صدر اسلام و نگرش پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به مسجد، گفت: مسجد تنها برای عبادت نیست، بلکه مکان بیان احکام و مسائل سیاسی و حکومتی و محل اجرای احکام اسلامی نیز است.

رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد ورامین افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی از مدتها قبل بحث ناتوی فرهنگی و تلاش دشمن در راستای انحراف فرهنگ ملت ایران را به همه مردم و مسئولان گوشزد کردند و روحانیون وظیفه دارند تا در این عرصه وارد شده و با قرار گرفتن در کنار نوجوانان و جوانان، از اعتقادات ناب اسلامی دفاع کنند.

وی ادامه داد: مسجد محور اصلی و نقطه اتصال بین زمین و آسمان است و باید به مسجد به عنوان تکیه گاه اسلام نگریست و امروز باید دست اندرکاران امور مرتبط با مسجد نظیر امام جماعت، هیئت امنا، خدام، مسئولین کانون و فرماندهان بسیج باید دست به دست هم دهند و فضای آرامی را در مسجد فراهم کنند تا مردم با نهایت عزت و آرامش فعالیت خود را انجام دهند.

مسجد در مقابله با جنگ نرم دشمن جایگاه ویژه ای دارد

ساورعلیا اضافه کرد: مرکز رسیدگی به امور مساجد به عنوان یک نهاد مقدس توسط رهبری تأسیس شد و زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت خود را دنبال می کند و این نهاد آمده است تا فعالیت مسجد را به یک کارکرد خوب مبدل کند.

وی عنوان کرد: باید با اختلافات سلیقه به صورت منطقی برخورد کرد و هیچگاه نباید این اختلافات به دعوا در پایگاه مسجد تبدیل شود که این امر باعث تضعیف این پایگاه مقدس می شود و بسیاری از معضلات مسجد از همین نقطه آغاز می شود.

این مسئول تأکید کرد: جایگاه مسجد باید همواره توسط مسئولان مساجد بالا دیده شود و هیچگاه کار در مساجد برای افراد عادی نشود، زیرا مسجد سنگر دینداری است و دشمنان با تجهیز هزاران شبکه ماهواره ای می خواهند اعتقادات ملت ایران را تضعیف کند و سنگری که می تواند از این اعتقادات پاسداری کند، مسجد است.