به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با استقلال که عصر امروز در محل سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی از حساسیت بالایی برخوردار است اما موضوع مهم این است که در این بازی به برد احتیاج داشته و به هیچ عنوان به فکر مساوی نیستیم.

وی با بیان اینکه پرسپولیس باید فاصله خود را با استقلال در صدر جدول کم کند، به همین دلیل دنبال پیروزی است، یادآور شد: از ارزش‌های استقلال که صدرجدول است همه با خبر هستند. 5 بازی قبلی را برده است و با بازیکنان خوبی که دارد، آنها مطمئنا به دنبال پیروزی هستند. البته فکر می‌کنم این پیروزی برای ما مهم‎تر از استقلال است و برای برد به میدان می‌رویم تا فاصله خود را با آنها کاهش دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص غیبت جواد نکونام و پژمان منتظری و تاثیر آن روی توانایی استقلال در این بازی اظهار کرد: این بازیکنان را که نام بردید، جزو بهترین‌های فوتبال ایران هستند اما استقلال بازیکنان بهتر از آنها را هم دارد. استقلال نسبت به نیم فصل نخست بهتر نتیجه گرفته است. مطمئنا بودن آنها کار را برای ما سخت‌تر کند اما استقلال همیشه استقلال است و این بازی شرایط دیگری دارد.

وی ابراز امیدواری کرد تماشاگران در این بازی ورزشگاه را پر کنند و تنها تیم خود را تشویق کنند. دایی در مورد وضعیت تیمش خاطرنشان کرد: مهرداد کفشگری در این بازی غایب است اما سایر بازیکنان خود را در اختیار داریم و از بهترین نفرات خود در این بازی استفاده خواهیم کرد.

"یکی از خبرنگاران پرسید خیلی‌ها معتقد هستند در مسابقه رفت، دو تیم بازی درگیرانه‌ای را ارائه کردند و آن مسابقه بار فنی نداشت". علی دایی به این موضوع اینگونه واکنش نشان داد: بعضی از کارشناسان نظرشان را می‌‎دهد اما آنچه از فوتبال می‌خواهیم باید در مورد آن اظهار نظر کنیم نه آنچه دیگران می‌خواهند. من خودم مخالفم این هستم که می‌گویند کیفیت بازی رفت پایین بود. هر کسی از دیدگاه خودش این بازی را نگاه می‌کند.

وی اضافه کرد: من یک سوال دارم، آیا سال‌های قبل بهتر بوده است. برخی از رسانه‌ها صحبت از پایین بودن کیفیت لیگ می‌کنند و سطح آن را بسیار پایین می‌دانند. آیا آنها کیفیت لیگ‌های دیگر را هم دیده‌اند؟ یک عده‌ای هجمه را علیه لیگ ایجاد می‌کنند و لیگ ما را بی‌کیفیت جلوه دهند. فوتبال ما از گذشته همین بوده است و از گذشته بهتر شده است نه بدتر.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تصریح کرد: امیدوارم این بازی خوب و تماشاگر پسند باشد، هر دو تیم مردانه بازی کرده و هر تیمی که بهتر باشد، فردا نتیجه می‎گیرد. اما من از تیم خودم مطمئنم و فقط دنبال این هستیم که ببریم و به هیچ وجه تفکر دفاعی نداریم. هدفمان برد است و امیدوارم بازیکنان نکات فنی را به خوبی در زمین پیاده کنند، البته من به پیروزی تیم خود خوشبینم.

وی در مورد سعید مظفری‌زاده داور این بازی و خداحافظی‌اش در پایان این مسابقه اظهار کرد: مظفری‌زاده یکی از داوران خوب کشورمان هستند، دعا می‌کنم بازی فردا را بدون اشتباه و حاشیه پشت سر گذاشته و بهترین قضاوت خود را در این بازی ارائه کند.

"بازیکنان پرسپولیس دیروز به دلیل مشکلات مالی تمرین نکردند، آیا این موضوع به ضرر تیم شما است؟"، دایی در پاسخ به این سوال گفت: این تمرین نکردن، وقفه‌ای در تمرینات‌مان وارد کرد و مطئنا امروز آن را جبران می‌کنیم اما مطمئن باشید بازیکنانم برای این بازی همه چیز را فراموش کردند و با تمام وجود بازی می‌کنیم. نه تنها کسی کم نمی‌گذارد، بلکه از تمام توانش استفاده می‌کند و به هیچ وجه عقب نشینی نمی‌کنیم. همه چیز در خصوص آن مشکلات دفن شده و من به تعصب و مردانگی ایمان دارم و سعی می‌کنیم نتیجه خوبی را بگیریم.

وی اضافه کرد: خیلی وقت است مشکلات مالی داریم و با این معضل دست پنجه نرم می‌کنیم. من و بازیکنانم بارها در این خصوص صحبت کردیم اما گوش شنوایی نیست. به نظرم رویانیان نمی‌تواند یک‌نفره همه چیز را اداره کرده و مشکلات را حل کند و باید مسئولان وزارت ورزش و جوانان به او کمک کنند.

سرمربی پرسپولیس در ادامه به موضوع جالبی اشاره کرد: البته شاید وزارت ورزش از رویانیان خوشش نمی‌آید. اگر نمی‌آید چرا باید دودش به چشم هوداران برود؟ مگر می‌شود یک نفره این همه برای باشگاه بزرگی همچون پرسپولیس هزینه کرد. بازیکنان من هم حق دارند زیرا هیچ چیزی نگرفته‌اند و همه‌اش وعده و وعید شنیده‌اند.

وی افزود: همه ما روی این پول‌ها حساب کردیم، برخی خانه خریده‌اند و نمی‌دانند چگونه پول آن را پرداخت کنند. لوازم خانه یکی از بازیکنان داخل کامیون است و تا پول ندهد نمی‌تواند آنها را خالی کند. باید خیلی از مسائل حل شود و بعد از آن انتظار چیزهای دیگری را داشت.

دایی در پایان در مورد حضور مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در تمرین تیم‌ رقیب گفت: امیدوارم این اقدامات تاثیرات مثبت در پی داشته باشد و باعث شود تماشاگران در بازی فردا (جمعه) تنها تیم خود را تشویق کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و هشتمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 14:30 روز جمعه 27 دیماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.