دبیرکل متزلزل و استقبال آمریکا از عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو2

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شنبه شب "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که از ایران دعوت کرده تا در کنفرانس ژنو2 شرکت کند اما این اقدام موجب شد تا کشورهای غربی که در طول سه سال گذشته به طور مرتب از شورشیان سوری حمایت کرده اند با حضور ایران مخالفت کرده و پیش شرط هایی را برای حضور نمایندگان تهران در ژنو2 تعیین کنند.

اما در پاسخ به این اقدام کشورهای غربی و مخالفان سوری، سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد دعوت از جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ژنو 2 و در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: ما همواره ضمن رد هر گونه پیش شرط، از هر راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه حمایت کرده ایم.

"مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد دعوت از جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ژنو 2 و در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت: ما همواره ضمن رد هر گونه پیش شرط، از هر راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه حمایت کرده و جزو اولین کشورهایی بوده ایم که بر گفتگو و راههای مسالمت جویانه به عنوان تنها راه حل برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید داشته ایم و از نظر ما کنفرانس ژنو 2 می تواند زمینه های مناسب برای برداشتن گام های موثر در این چارچوب را فراهم سازد.

مرضیه افخم با تاکید بر نقش و اهمیت کشورمان در کمک به یافتن راه حل بحران سوریه و دعوت به عمل آمده از ایران تصریح کرد: پیش از این نیز اعلام کرده ایم هیچ گونه پیش شرطی را برای حضور و مشارکت در ژنو 2 نمی پذیریم و بر اساس دعوت رسمی به عمل آمده ایران بدون پیش شرط در این کنفرانس شرکت می کند.

مخالفت ایران با قبول پیش شرط موجب شد تا مخالفان سوری به سازمان ملل شش ساعت مهلت بدهند تا دعوت از ایران را برای حضور در کنفرانس ژنو2 پس بگیرد و سرانجام بان کی مون تسلیم این فشارها شد.

عقب نشینی بان کی مون در قبال مخالفان سوری و صرف نظر از دعوت از ایران با استقبال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مواجه شد بطوریکه "جن ساکی" بعد از اعلام دبیر کل سازمان ملل گفت: امیدواریم که با توجه به این اعلام، همه طرف های شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2 بر روی موضوع اصلی تمرکز کنند.

بدین ترتیب و با توجه به نقش انکار ناپذیر جمهوری اسلامی در تحولات منطقه، می توان ایران را بزرگترین غایب کنفرانس ژنو2 نامید. چندی پیش "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد که ایران می تواند بدون حضور رسمی در کنفرانس ژنو 2 درباره بحران سوریه، از حاشیه در این کنفرانس بین المللی سهم سازنده ایفا کند.



با پس گرفتن دعوت روز گذشته دبیر کل سازمان ملل از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 ، و همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس و احتمال دیدار روحانی و کری در سوئیس به نظر می رسد گمانه نقش آفرینی ایران از حاشیه نشست کنفرانس ژنو 2 در شهر مونترو سوییس در حال تحقق است.