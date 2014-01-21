به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز برپایی جشنواره تئاتر فجر در تهران که با دومین روز از ماه بهمن همزمان است، تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر، سالن استاد ناظر زاده کرمانی و تالار استاد انتظامی اجرایی ندارند، اما 12 تالار شهر تهران شاهد اجراهایی از تهران، مشهد، گنبد کاووس، خرم آباد، کاشان و اجراهایی از آلمان، ایتالیا و ارمنستان است.



در تالار وحدت نمایش «خانه برنارد آلبا» به کارگردانی کالیکتو پیتو از کشور آلمان یک اجرا در ساعت 18 انجام می دهد.

در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر نیز نمایش «کوپن» کار سید جواد روشن در نوبت های 18 و 20:30 روی صحنه می رود.

در تالار قشقایی نمایش «سنگ بست» کار محمد مهدی خاتمی در نوبت های 17:30 و 19:30 میزبان تماشاگران خواهد بود.



تالار سایه در این روز به اجرای نمایش «قصه ظهر جمعه» کار سید محمدمساوات اختصاص دارد که در نوبت های 17 و 19 اجرا می شود.



از دیگر اجراهای مجموعه تئاتر شهر نمایش «مثل تو، وقتی که خوابی» کار شکوفه طاهری است که در نوبت های 16:30 و 18:30 در کارگاه نمایش روی صحنه می رود.



تماشاخانه سنگلج روز دوم بهمن شاهد اجرای نمایش «کالیگولا» کار سید سعید کاظمیان است که در نوبت های 17:30 و 19:30 به نمایش در می آید.



«ابولهول» عنوان نمایشی است که قرار است در تالار هنر اجرا شود. این نمایش کار داوود پورحمزه است و در ساعت های 17 و 19 میزبان تماشاگران خواهد بود.



خانه نمایش اداره تئاتر به اجرای نمایش «مخزن» کار مهدی رضایی اختصاص دارد که در نوبت های 16:30 و 18:30 به نمایش در خواهد آمد.



اما در تالار حافظ نمایش مشترک ایران ارمنستان با عنوان «p2» کار مرتضی میرمنتظمی اجرا می شود. نوبت های اجرای این نمایش 18 و 20 اعلام شده است.



تالار فردوسی که از روز چهارشنبه 2 بهمن به جمع تالارهای اجرای آثار صحنه ای می پیوندد به «اپرای عروسکی لیلی و مجنون» کار بهروز غریب پور اختصاص دارد. این نمایش تا پایان جشنواره، به اجرای خود ادامه می دهد.



نمایش «تنها در میان جمعیت» کار آنا دورادورنو از ایتالیا در سالن استاد سمندریان و در نوبت های 18 و 20:30 به اجرا در می آید.



با اجرای نمایش «ریچارد دوم» کار مهدی کوشکی در تالار استاد شکیبایی تماشاخانه سه نقطه, اجراهای صحنه ای دراین تماشاخانه آغاز می شود. نمایش «ریچارد دوم» که یک اجرا در ساعت 18:30 انجام می دهد تا 5 بهمن در این تماشاخانه روی صحنه خواهد بود.



بخش خیابانی سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز در پنجمین روز جشنواره به اجرای نمایش های «خلیج فارس» کار رمضان زاده و ناصری، «سفر دل» کار نگین سرکانی، «گیشه یار» کار علی بیداوسی، «چوپان ها» کار علی محمد رادمنش و «املت با گوجه ایرانی» کار میثم سر آبادانی اختصاص دارد.



نمایش «سوغات خلیج فارس» کار احمدرضا قربانی نیز در ندامتگاه اوین به اجرا در خواهد آمد.