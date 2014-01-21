کنسرت موسیقی هنرمندان هرمزگانی با حضور غلامرضا صنعتگر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های دهه فجر که با محوریت غلامرضا صنعتگر هنرمند شاخص موسیقی هرمزگان تشکیل شد، عنوان کرد: غلامرضا صنعتگر از جمله هنرمندان شاخص و مطرح استان هرمزگان و کشور محسوب می شود که از هنر خود در خدمت مسائل ارزشی و دینی استفاده کرده است.

وی ادامه داد: وجود هنرمندانی همچون صنعتگر برای استان هرمزگان بسیار مهم است و ما همه وظیفه داریم تا به نیازهای این هنرمندان بیشتر توجه کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: غلامرضا صنعتگر به علت مشکل نارسایی کبد نیازمند درمان مناسب است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تمامی تلاش خود را در راستای رفع مشکلات این هنرمند از جمله پیگیری امور بیمه ای انجام خواهد داد.

حجت الاسلام مرشدی خاطرنشان کرد: همچنین این اداره کل آمادگی دارد تا مشکلات تمامی هنرمندان استان را در زمینه مباحث مربوط به بیمه درمانی و مالی را پیگیری و رفع کند.

وی در ادامه از برگزاری کنسرت موسیقی هنرمندان هرمزگانی همزمان با دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: در این کنسرت موسیقی که به احتمال فراوان به مدت سه روز برگزار می شود، هنرمندان مطرح هرمزگانی از جمله غلامرضا صنعتگر و سایر هنرمندان حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: همچنین در این کنسرت گروه های موسیقی سنتی، بومی و آئینی هرمزگان نیز به اجرای موسیقی می پردازند.

کیانوش جهانبخش رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرعباس نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم حمایت از هنرمندان استان، بیان داشت: استان هرمزگان در کشور با نام هنرمندان شاخص این استان مطرح است و باید در زمان مشکلات این هنرمندان مورد حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: هنرمندان این استان همواره ثابت کرده اند که در زمان مشکلات پشتیبان یکدیگر هستند و این بار نیز غلامرضا صنعتگر را تنها نخواهند گذاشت.

جهانبخش خاطر نشان کرد: کنسرت موسیقی هنرمندان هرمزگان در دهه فجر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، انجمن موسیقی استان، شورای اسلامی شهر بندرعباس، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و سایر نهادها برگزار می شود که در آن غلامرضا صنعتگر نیز به اجرای موسیقی می پردازد.

غلامرضا صنعتگر متولد دهم آذر ۱۳۵۴ در بندرعباس می باشد و دیپلم ادبیات و در نواختن پیانو ، گیتار و سازه های پوستی تخصص دارد که ترانه های میهنم ایران، میشه ضامنم بشی و عطر نرگس از مهمترین آثار این هنرمند است که به تکرار از شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

وی مدت هاست با نارسایی کبد دست و پنجه نرم می کند و در نهایت با شدت پیدا کردن وضعیت بیماری در بیمارستان بستری شد.