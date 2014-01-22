به گزارش خبرگزاری مهر ، استقرار کانتینر برای ارائه خدمات درمانی و همچنین ارائه مشاوره بیمهای به شرکتکنندگان در راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامههای سازمان تأمیناجتماعی است.
تجدید پیمان کارکنان و مدیران تأمیناجتماعی استان تهران با آرمانهای بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از دیگر برنامههای این سازمان در دهه مبارک فجر است. مدیران و کارکنان تأمیناجتماعی در سراسر کشور نیز به دیدار خانواده معظم شهدا و همچنین گلزار شهدا رفته و با آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس تجدید پیمان میکنند.
حضور گسترده مردم در جشن پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای سازمان تأمیناجتماعی فراهم میکند که در این ایام بخشی از خدمات متنوع خود را به اطلاع جامعه برساند.
برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی ویژه کارکنان تأمیناجتماعی در سراسر کشور از دیگر برنامههای سازمان تأمیناجتماعی است و این مراسم در تهران با شرکت کارکنان بیمهای، درمانی و ستادی تأمیناجتماعی برگزار میشود.
برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب در طول ایام دهه مبارک فجر، چاپ ویژهنامه دهه فجر و اعلام فراخوان برگزاری جشنواره مطبوعات و تأمیناجتماعی از دیگر برنامههای تأمیناجتماعی در دهه فجر است.
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