ضرورت تسریع در روند تکمیل پارک موزه دفاع مقدس سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح چهارشنبه در بازدید از روند ساخت و ساز پارک موزه دفاع مقدس سمنان نقش آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را در انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و پایداری برجسته و خاص دانست و افزود: سالانه ۲۰ میلیون زائر حضرت امام رضا (ع) از استان سمنان عازم مشهد مقدس هستند که این، پتانسیل و ظرفیت خوبی برای استان محسوب می‌شود.

وی خواستار ورود بیش از پیش سازمان‌های ذی ربط و توجه خاص وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات به مباحث مختلف مرتبط با دفاع مقدس شد.

استاندار سمنان افزود: پارک موزه دفاع مقدس استان به عنوان یک مجموعه جامع و چند عملکردی، متناسب با نیازهای رفاهی فرهنگی اقشار مختلف مردم در قالب پارکی به مساحت 12 هکتار برنامه‌ریزی و طراحی شده است.

وكيلي اظهار داشت: این پارک موزه به لحاظ مکان‌یابی در بستر یک پارک عمومی قرار گرفته که به عنوان یک مجموعه چند عملکردی، خدماتی را به شهروندان ارائه کرده و با وجود ساختمان‌های فرهنگی و ارائه عملکرد فرهنگی، ویژگی ممتازی در پارک ایجاد شده است.

وی ادامه داد: به لحاظ مخاطب، این پارک موزه علاوه بر شهروندان خود سمنان و اقشار دانشگاهی دانشگاه‌های موجود، گروه مخاطب عمده‌ای را در برمی‌گیرد و آن، مسافران و زائران حرم مطهر امام رضا (ع) هستند که در مسیر تهران – مشهد تردد می‌کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه هویت ملی ایرانی و اسلامی پس از انقلاب اسلامی شکلی متفاوت به خود گرفت افزود: هر کس در دنیا اگر می خواهد ملت ایران را بشناسد باید در مورد دفاع مقدس تحقیق کند.

وكيلي روند اجرایی پارک موزه سمنان که در ردیف پارک موزه های ملی است را خوب توصیف کرد و بر همکاری دستگاه های مختلف برای تسریع در ساخت آن تاکید کرد.

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان نیز در این بازدید، پیشرفت مرحله اول پارک موزه دفاع مقدس سمنان را بیش از 85 درصد اعلام کرد و افزود: تاکنون برای اجرای این مرحله که شامل سردر، ساختمان موزه، میدان جنگ، ساختمان فرهنگی و ... است 125 میلیارد ریال هزینه شده است.

فریدون پهلوانی ضمن اشاره به اینکه امسال 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات رهبری و ملی برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است.گفت: این پارک موزه در قالب مصوبات سفر رهبر فرزانه انقلاب احداث می شود و 60 درصد هزینه های آن استانی و 40 درصد ملی است.

وی در خاتمه، با بیان اینکه تکمیل مرحله اول پارک موزه نیاز به 100 میلیارد ریال دیگر اعتبار دارد گفت: در صورت حفظ روند فعلی این پارک موزه مرحله اول آن در سوم خرداد سال آینده به بهره برداری می رسد.

استاندار سمنان در ادامه این بازدید از روند اجرایی پروژه دیدن و با مسئولان آن گفت و گو کرد.