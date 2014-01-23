تیم والیبال جواهری گنبد در برابر شهرداری زاهدان مغلوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری زاهدان توانست در دور برگشت رقابت های والیبال لیگ برتر کشور شامگاه چهارشنبه در سالن استانداری زاهدان با شکست تیم جواهری گنبد باری دیگر شادی را به جمع هواداران خود بازگرداند.

تیم والیبال شهرداری زاهدان در دیدار شب گذشته با کسب نتیجه 3 بر یک در مقابل تیم جواهری گنبد موفق شد پس از شکست های مکرر در دور برگشت با کسب امتیاز این بازی جایگاه خود را در رتبه یازدهم جدول لیگ برتر والیبال تثبیت کند.

شهرداری زاهدان در این بازی در خانه خود موفق شد در دور نخست بازی با امتیاز 25 بر 21 و در دور دوم 25 بر 18 و در دور چهارم این رقابت با امتیاز 25 بر 20 در مقابل حریف خود جواهری گنبد به پیروزی دست یابد و دور سوم را با نتیجه 26 بر 24 به حریف واگذار کند.