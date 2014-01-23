مخابرات خراسان شمالی 267 پروژه را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه 267 پروژه مخابرات خراسان شمالی مصوب سفر مقام معظم رهبری در سال 91 با حضور رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران استانی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات خراسان شمالی در مراسم افتتاح این طرح ها اظهار کرد: برای ساخت 267 طرح مذکور مصوب سفر مقام معظم رهبری 500 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات داخلی شرکت مخابرات ایران هزینه شده است.

محمد سالاری با اشاره به این که در سفر رهبری به استان شش مصوبه مخابراتی با اعتبار 720 میلیارد ریال در قالب بیش از 300 پروژه به تصویب رسید، افزود: بر اساس برنامه قرار است تمامی این پروژه ها تا پایان خرداد ماه سال 93 به بهره برداری برسند.

به گفته وی 267 مورد از این پروژه ها امروز به بهره برداری رسیدند که این تعداد شامل 41 پروژه توسعه تلفن ثابت، راه اندازی ام اس اس سافت سوییچ جدید تلفن همراه با 800 هزار شماره، راه اندازی 48 آنتن بی تی اس و توسعه تلفن همراه، نصب و راه اندازی سیستم انتقال پرظرفیت بین شهری، اجرای شبکه فیبرنوری و ... هستند.

سالاری در ادامه در مورد ضریب نفوذ تلفن همراه در خراسان شمالی عنوان کرد که اکنون این ضریب در استان 57 درصد است و ضریب پوشش آن در خراسان شمالی نیز به بیش از 74 درصد رسیده است.

به گفته وی علاوه بر این اکنون حدود 97 درصد از راه های این استان نیز از پوشش تلفن همراه برخوردار هستند.