حریف فولاد خوزستان برابر روستوف روسیه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بنیادکار ازبکستان که از شنبه گذشته در شهر دبی اردو زده است، در نخستین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم لیگ برتری روستوف روسیه رفت و به نتیجه مساوی یک بر یک مقابل این تیم دست یافت.

تیموتی کالاچف در دقیقه 22 روستوف را پیش انداخت و وحید شادیوف نیز در دقیقه 43 گل تساوی بخش بنیادکار را وارد دروازه تیم روسی کرد. میرجلال کاسیموف سرمربی سرشناس بنیادکار، در طول این بازی تدارکاتی از 20 بازیکن از جمع 25 بازیکن حاضر در اردو استفاده کرد.

اردوی دو هفته‌ای بنیادکار تا روز جمعه آینده ادامه خواهد داشت و این تیم قرار است دو دیدار تدارکاتی دیگر نیز در برابر تیمهای دینامو مسکو و اسپارتاک مسکو که اردوهای زمستانی خود را در دبی برپا کرده‌اند، برگزار کند. این برای پنجمین سال متوالی است که بنیادکار، اردوی پیش از شروع فصل خود را در امارات برگزار می‌کند.

برگزاری یک یا دو اردوی خارجی دیگر نیز در برنامه‌های آماده‌سازی تیم بنیادکار تا قبل از شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر و جام حذفی ازبکستان و همچنین رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد. همچنین سه بازیکن بنیادکار که به همراه تیم فوتبال زیر 22 سال این کشور در مسابقات قهرمانی آسیا در عمان حضور داشتند، نیز وارد دبی شده و به جمع دیگر بازیکنان این تیم ملحق شدند.

در همین حال، میرجلال کاسیموف سرمربی بنیادکار اظهار داشت: هدف ما در فصل جدید، دفاع از عنوان قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی ازبکستان و تکرار این قهرمانی‌ها است؛ ضمن اینکه می‌خواهیم نتایج خوبی هم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بگیریم و دل هوادارانمان را شاد کنیم.