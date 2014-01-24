به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا دبیر سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در این مراسم پس از خیر مقدم به حاضران، گفت: در کشور ما گروه های تئاتری فعال و پویایی وجود دارند. دانشگاه ها، دانشکده ها، هنرستان ها و آموزشگاه های هنری زیادی فعالیت می کنند.



وی در ادامه به معرفی جشنواره های بین المللی تئاتر در ایران پرداخت و افزود: این گردهمایی برای آشنایی بیشتر با کارهای یکدیگر و دعوت از کارهای نمایشی یکدیگر است. گرچه می دانیم گروه ها با هم ارتباط خوبی برقرار می کنند اما این مسیر ، مسیر منطقی تر و عادلانه تری است. همه گروه های حرفه ای در این جشنواره حضور دارند و این ارتباط باعث حضور گروه ها در کشورهای یکدیگر می شود.

آشنا در پایان حضور گروه های ایرانی در جشنواره را مایه دلگرمی دبیرخانه تئاتر فجر دانست و تاکید کرد: هرچه داریم ، از هموطنان ایرانی‌مان است.

پیمان شیخی مجری این مراسم در بخش بعد به معرفی گروه های نمایشی پرداخته و از تک تک نمایندگان گروه ها دعوت کرد تا همراه با پخش فیلم ، فعالیت های نمایشی خود را معرفی کنند.

از جمله حاضران در این جلسه لرنزو بارلو، سیلویا هووزار، لوان ختوگوری ، مریم کروبی ، سئونگی کیم ، ناتاسیا وستند، شاهین صیادی ، آلبرت بیگجانیان و مهمانان دیگری از کشورهای کانادا، ارمنستان و مجارستان بودند.