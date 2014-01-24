مسئولین برای راه اندازی بیمارستان آشخانه همت کنند

محمدرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت استراتژیک شهر آشخانه که در مسیرجاده آسیایی قرارگرفته است افزود: سالانه حدود 20 میلیون نفر از مسافرین و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا(ع) از مسیر این شهر که دروازه ورودی استان خراسان شمالی ( باب الرضا، گنجینه فرهنگها) به سمت مشهد مقدس است تردد می کنند و این امر می طلبد که مسئولین امر با گذشت 9 سال از تاسیس استان، نسبت به راه اندازی هرچه سریعتر بیمارستان این شهر اقدام کنند.

وی افزود: از آنجا که نقش جاده آسیایی در توسعه اقتصاد منطقه به ویژه اقتصاد شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و قرار گرفتن این شهر بین دو قطب گردشگری و زیارتی کشور می تواند به توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد اشتغال و همچنین توسعه فرهنگی و اجتماعی منجر شود، بنابراین می طلبد تا مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای به حل مسائل و مشکلات این منطقه داشته باشند.

این عضو شورای اسلامی شهر آشخانه، راه اندازی بیمارستان این شهر را از اساسی ترین نیازهای این شهر و منطقه برشمرد و گفت: حل این مشکل علاوه بر تامین سلامت شهروندان، خطر مرگ و میر مصدومان حوادث جاده ای را نیز کاهش می دهد.

حمیدی با بیان به اینکه 80 درصد جمعیت شهرستان مانه و سملقان را جمعیت روستایی تشکیل می دهد تصریح کرد: کوهستانی بودن اکثر روستاهای منطقه و طولانی بودن فاصله این شهر تا مرکز استان، علاوه بر ایجاد هزینه های مالی فراوان برای بیماران، موجب شده است تا بسیاری از بیماران اورژانسی و مصدومان حوادث جاده ای قبل از رسیدن به بیمارستان بجنورد، جان خود را از دست بدهند.

مسئول کمسیون نظارت بر حقوق شهروندی، نگاه اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر آشخانه را رسیدگی و توجه سریع به خواسته و مطالبات شهروندان عنوان کرد و گفت: دست یابی و بهره برداری هرچه سریعتر از بیمارستان شهرستان یکی از اساسی ترین دغدغه ها و خواسته های به حق مردم این منطقه است.

وی اظهار امیدواری کرد که وعده های مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای راه اندازی بیمارستان مانه و سملقان در دو ماه آینده هرچه زودترعملی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی آشخانه به عنوان تنها پروژه مرکز شهرستان مانه و سملقان از سال ۸۵ آغاز اما تا کنون به بهره برداری نرسیده است.

شهرستان مانه و سملقان با جمعیتی بالغ بر 103 هزار نفر در حاشیه جاده آسیایی قرار دارد.