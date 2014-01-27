مریم سعادت درباره بازی خود در سریال «باغ سرهنگ» که نقش یک راننده کامیون را بازی می کند به خبرنگار مهر گفت: وقتی فلورا سام مرا به کار دعوت کرد بعد از خواندن فیلمنامه خودم به این نقش اظهار علاقه کردم چون این فیلمنامه دو تا نقش زن داشت که برای من مناسب بود اما من از همان ابتدا این نقش را دوست داشتم و قبل از اینکه فلورا سام نقشی را برای من در نظر بگیرد من نظرم را گفتم.

وی ادامه داد: به این ترتیب قرار شد که من این نقش را بازی کنم زیرا اساسا دوست دارم نقش هایی را بازی کنم که با دنیای خودم و شرایط این روزگار متفاوت باشد، مخصوصا که با وضعیت صداوسیما چندان نمی توان به نقش های متفاوت فکر کرد.

این بازیگر تلویزیون و تئاتر درباره بازی در نقش‌های شاد و پرانرژی عنوان کرد: من نقش‌های شاد و پرانرژی را دوست دارم حتی بسیاری فکر می‌کنند که من بازیگر طنز هستم. من از اینکه تماشاگر بازی‌ها و سریال‌های شاد ببیند لذت می‌برم. درحال حاضر فکر می کنم مردم آنقدر گرفتاری و مشکلات دارند که اگر سریال های تلخ ببینند مساله دیگری هم به مشکلاتشان اضافه می‌شود.

بازیگر سریال های «خوش رکاب» و «بدون شرح» درباره ویژگی‌های نقش روح‌انگیز در «باغ سرهنگ» و علاقه‌اش به این نقش خاطرنشان کرد: روح‌انگیز شخصیتی است که از نوعی استقلال و قدرت برخوردار است. زنی است که خودش زندگی خود را جمع و جور کرده و دنیا دیده است. با یک زن معمولی خانه‌دار که در نقش‌ها قبلی ام بیشتر آن را بازی می‌کردم متفاوت است و همین‌ها باعث شد که این نقش را دوست داشته باشم.

سعادت که سال گذشته در نمایش های «پدرخوانده ناپلی»، «کلمه، سکوت، کلمه» بازی کرده است درباره علاقه اش به تئاتر نسبت به تلویزیون عنوان کرد: قطعا من تئاتر را بیشتر ترجیح می دهم اما دستمزدهای تئاتر به شکلی است که نمی توان تنها به بازی در تئاتر فکر کرد یعنی اگر دستمزد آن خوب بود قطعا به کار تلویزیون فکر نمی کردم مخصوصا این روزها که کار تلویزیونی خوب کمتر پیدا می شود.

بازیگر سریال «کارگاه شمسی و دستیارش مادام» در پایان درباره فیلمنامه‌های تلویزیونی نیز بیان کرد: این روزها فیلمنامه های چندان خوبی کار نمی شود شاید هم به من این فیلمنامه های خوب را پیشنهاد نمی دهند. با این حال من دوستان خودم را که می بینم اکثرا بی‌کار هستند. تلویزیون کمتر کار خوب تولید می کند و شاید حالا که نزدیک عید است دوباره به سمت سریال ها رفته است. درواقع فکر می کنم صداوسیمای ما چندان پرکار نیست.

«باغ سرهنگ» به تهیه کنندگی مجید اوجی و کارگردانی فلورا سام هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش می شود و تکرار آن روز بعد ساعت 12:30 و 19 خواهد بود.

این مجموعه تلویزیونی دارای ژانر طنز خانوادگی است و هنرمندانی همچون محمد مطیع، فرهاد آییش، مجید صالحی، نیما فلاح، مریم سعادت، آناهیتا همتی، سحر ولدبیگی، فاطمه هاشمی، افسر اسدی، فرهاد بشارتی و.... بازیگران اصلی آن هستند.