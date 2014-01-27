سعادتمند داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استعفایش از سمت ریاست هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: قبل از خرید سهام باشگاه ملوان توسط سیروس محجوب و به علت اینکه حسین هدایتی کار را زمین گذاشته بود، به ناچار بنده مسئولیت باشگاه و ریاست هیات مدیره آن را برعهده گرفتم و با تمام مشکلات و سختی‌ها، تیم را تا حضور مالک جدید اداره کردم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در روزهای نخست خرید سهام باشگاه توسط محجوب و برای اینکه او با شرایط شهرستان انزلی و باشگاه ملوان آشنا شده و از مسائل مختلف اطلاع پیدا کند، به کارم در سمت ریاست هیات مدیره ادامه دادم.

رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی اضافه کرد: در کنار مشکلات باشگاه، بنده به عنوان فرماندار باید به مسائل عمده شهرستان رسیدگی کنم، و وقتی تیم موقعیت خوبی در جدول بدست آورد و محجوب بر باشگاه مسلط شد، با ایشان صحبت کرده و خواستار پایان دادن به هیات مدیره باشگاه شدم که خوشبختانه با این مساله موافقت شد و بنده تنها به عنوان عضو هیات مدیره در باشگاه ملوان فعالیت می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه محجوب به عنوان مالک باشگاه وقتی رئیس هیات مدیره هم باشد، بهتر می‌تواند برای ملوان تصمیم‌گیری کرده و کارها منجسم‌تر پیش می‌رود، یادآور شد: قطعا با توجه به شرایط فعلی و رفع مشکلات مالی باشگاه، می‌توان به آینده ملوان امیدوار بود.

داوودی در خصوص اینکه صالح‌نیا عضو هیات مدیره است و اینکه خبرهایی در مورد استعفای شهسواری از هیات مدیره ملوان شنیده شده، تاکید کرد: بهمن آقای صالح‌نیا به عنوان نماینده پیشکسوتان در هیات مدیره حضور یافته اما عضو هیات مدیره نیستند. وضعیت ناصر شهسواری هم مشخص نیست و باید بگویم آقایان محمود آذرگون و افشین رضایی‌حداد به عنوان دو نماینده نیروی دریایی و بنده و محمدرضا بدیعی‌فر رئیس شورای شهر به عنوان نمایندگان شهرستان انزلی عضو هیات مدیره هستیم و قرار است آقای محجوب بزودی 2 نفر دیگر را هم معرفی کند.

وی در ادامه در مورد اینکه چه جایگاهی را برای ملوان در این فصل متصور هستید؟، خاطرنشان کرد: قطعا با تلاش‌های مالک باشگاه، اعضای هیات مدیره و کادرفنی و بازیکنان می‌توان امیدوار بود که ملوان لیگ را با نتایج شایسته‌ای به پایان می‌رساند. امروز ملوان چه در کاغذ و چه در عمل فرصت رسیدن به رده‌های بالا را دارد و آرزو می‌کنم این اتفاق هم بی‌افتد.

فرماندار شهرستان انزلی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: البته تا به همینجا هم عملکرد ملوان در مسابقات فصل جاری آنهم با توجه به مشکلات بسیاری که داشت، بسیار خوب بوده است و باید به خاطر این مساله از مدیریت پیشین، کادرفنی و بازیکنان که با غیرت و تلاش بسیار در بازی‌ها به میدان رفتند، تشکر کرد.

وی با بیان اینکه بسیار خوشایند خواهد بود که تلاش تیم ملوان در این فصل با کسب سهمیه آسیایی همراه شود، در مورد اینکه چه زمانی مشکلات ورزشگاه تختی انزلی کاملا مرتفع خواهد شد؟، تصریح کرد: یکسری اقدامات مثبت در این ورزشگاه صورت گرفته و ورازت ورزش و جوانان باید در خصوص آن تعیین تکلیف کند.

داوودی در این خصوص به موضوع مهمی هم اشاره کرد: یکی از مصوبات دولت دهم ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری برای باشگاه ملوان بندرانزلی بود اما مشکلاتی در پیدا کردن محل تاسیس این ورزشگاه وجود داشت. البته خود مالک جدید باشگاه هم بی میل نیست که ورزشگاهی خوب و اختصاصی برای باشگاه ملوان ساخته شود که امیدوارم زمینه‌های لازم برای احداث چنین ورزشگاهی فراهم شود.

وی در خصوص مشکلات باشگاه داماش، دیگر تیم استان گیلان و اینکه آیا برای رفع معضلات آن باشگاه با استاندار و یا فرماندار گیلان صحبتی کرده است؟، اظهار کرد: همه مردم گیلان در فکر تیم داماش هستند و امیدوارند مشکلات این تیم برطرف شده و به ثبات قابل قبولی برسد. قطعا برای هرگیلانی سخت و ناراحت کننده است که این باشگاه، چنین وضعیتی دارد و من هم اگر بتوانم، حتما کاری برای آنها انجام می‌دهم.

رئیس پیشین هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی در پایان گفت: به نظر من باید یک خانه تکانی اساسی در باشگاه داماش صورت گیرد وگرنه به این آسانی مشکلات این تیم برطرف نمی‌شود. حتی آنها می‌توانند از تجربه انزلی‌ها هم استفاده کرده تا به وضعیت داماش سروسامان داده شود.