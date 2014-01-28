حسین غلامی در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال ملوان بندرانزلی ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط باشگاه و تیم بسیار خوب است، آرامش در باشگاه حاکم شده و همدلی خوبی بین هواداران و لیدرها ایجاد شده است. کارها هم با مشورت و به بهترین شکل ممکن پیش می‌رود.

وی اضافه کرد: درحال حاضر شدیدا دنبال آن هستیم با اسکوچیچ به توافق برسیم و قرارداداش را برای فصل آینده تمدید کنیم. البته مذاکرات اولیه خوبی با این مربی داشتیم و همه چیز را برای ادامه همکاری طرفین مثبت می‌بینم. امیدوارم این روند تا عقدقرارداد مجدد با این مربی ادامه پیدا کند و فصل بعد هم او روی نیمکت ملوان بنشیند.

سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از آغاز فصل جاری لیگ برتر، تیم بازی‌های تدارکاتی خوبی نداشت و اسکوچیچ از تیم و از توانایی نفراتش اطلاعات کامل نداشت اما با گذشت زمان شرایط بهتر شد و امروز اسکوچیچ با تکیه بر شناختش از تیم و تجربه بازیکنانش، روزهای خوبی را سپری می‌کند.

وی در ادامه در مورد دیدارهای حساسی که این تیم تا پایان لیگ پیش‌رو دارد، یادآور شد: ملوان در این هفته‌ها و در دیدار با مدعیان، هم قهرمان را مشخص می‌کند و هم جایگاه خود را. تیم‌های مطرح می‌دانند بازی در انزلی و مقابل ملوان بسیار سخت و دشوار است. قطعا ملوان در خانه و مقابل هواداران خونگرمش، برای پیروزی در هر مسابقه به میدان رفته و برای هر تیمی دردسرساز می‌شود.

غلامی در مورد اینکه تا چه میزان به کسب سهمیه آسیایی، در صورت موفقیت در این دیدارهای رودرو امیدوار است، تاکید کرد: تلاش‌مان را انجام می‌دهیم و هرچه خدا بخواهد همان می‌شود اما برای رسیدن به سهمیه آسیا باید در جمع 4 تیم برتر قرار بگیریم که کار سختی خواهد بود.

وی در مورد درخواست باشگاه ملوان از فدراسیون فوتبال برای بخشش امتیاز کسر شده از این تیم خاطرنشان کرد: در بازی‌های اخیر هواداران و لیدرها حسن نیت خود را ثابت کردند، خصوصا در بازی با تراکتورسازی و سایپا که تماشاگران‌مان بین تماشاگران حریف شیرینی پخش کرده و فضای خوبی را روی سکوها ایجاد کردند. در این شرایط با نامه‌ای که به سازمان لیگ، کمیته انضباطی و مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ارسال کردیم، خواستار بازگشت آن یک امتیاز شدیم که امیدواریم و انتظار داریم با این موضوع موافقت شود.

سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی در پایان با بیان اینکه چه باشد و چه نباشد، در خدمت ملوان خواهد بود، گفت: روش من ایجاد صلح و آشتی در باشگاه و تیم است و از جنجال و مسائل حاشیه‌ای دوری می‌کنم. البته اینکه بمانم به نظر هیات مدیره باشگاه بستگی دارد اما من همیشه در کنار تیم بوده و خواهم بود زیرا ملوانی هستم.