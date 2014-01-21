به گزارش خبرنگار مهر، سعادتمند داوودی فرماندار شهرستان انزلی روز دوشنبه مذاکره‌ای با سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان بندرانزلی انجام داد و از ادامه فعالیت به عنوان رئیس هیات مدیره این باشگاه انصراف داد.

مالک باشگاه ملوان هم با استعفای داوودی موافقت کرد و خودش مسئولیت ریاست هیات مدیره این باشگاه گیلانی را برعهده گرفت، هرچند فرماندار شهرستان انزلی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره به فعالیتش در این باشگاه ادامه می‌دهد.

بر این اساس، سیروس محجوب مالک و رئیس هیات مدیره و محمود آذرگون و افشین رضایی‌حداد به عنوان دو نماینده نیروی دریایی و سعادتمند داودی فرماندار، محمدرضا بدیعی‌فر رئیس شورای شهر به عنوان نمایندگان شهرستان انزلی عضو هیات مدیره هستند و با توجه به عضویت محجوب در هیات مدیره، دو عضو دیگر طی روزهای آینده بصورت رسمی معرفی خواهند شد. هرچند طبق اعلام سیروس محجوب، ناصر شهسواری، عاشوری نماینده فومن و تهرانی مقدم دیگر اعضای هیات مدیره را تشکیل می‌دهند.

همچنین دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که پس از پیروزی تیمش برابر سایپا در هفته بیست و سوم لیگ برتر در روز پنجشنبه هفته گذشته، برای انجام امور شخصی به کشورش سفر کرده بود، چهارشنبه شب به ایران باز می‌گردد و از روز پنجشنبه هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت.

از سوی دیگر و در دومین روز هفته هوای پاک، حسین غلامی سرپرست باشگاه ملوان تفاهم نامه همکاری بین باشگاه فرهنگی – ورزشی ملوان بندرانزلی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان را در محل هیات فوتبال بندر انزلی امضا کرد.

در این تفاهم نامه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان از باشگاه ملوان به پاس استفاده از لوگوی قو روی پیراهن باشگاه، به عنوان سفیران محیط زیست، قدردانی کرد و از باشگاه ملوان خواست تا پیامدار حفاظت محیط زیست گیلان در میادین ورزشی باشد.

باشگاه ملوان نیز با اهدای پیراهن شماره 9 باشگاه که متعلق به زنده یاد سیروس قایقران اسطوره فقید فوتبال انزلی و ایران است به محیط زیست گیلان، مراتب همراهی خود را با این گونه حرکات فرهنگی اعلام کرد.

همچنین سیروس محجوب، مالک باشگاه ملوان طی پیامی، سال روز تولد زنده یاد سیروس قایقران را تبریک گفت که متن این پیام به شرح زیر است:

"‌یکم بهمن‌ماه مصادف با سال روز تولد زنده یاد سیروس قایقران کاپیتان و بازیکن ارزنده تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه ملوان بندر انزلی است. پنجاه و سومین سال روز تولداین اسطوره بزرگ فوتبال بندرانزلی،استان گیلان و ایران که تا ابد در یاد و خاطره هواداران ملوان و مردم ایران خواهد ماند را صمیمانه تبریک می‌گویم."

سیروس قایقران در دوران فعالیت ورزشی خود عضو باشگاه‌های ملوان و استقلال انزلی، الاتحاد قطر و کشاورز تهران بود و در 100 بازی ملی پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمان را بر تن کرد که از این تعداد بازی ملی، تعداد 43 بازی رسمی بود. وی در 21 بازی بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو داشت و 14 گل زده در کارنامه ملی وی به ثبت رسید که مهم‌ترین گل ملی او در برابر کره جنوبی و مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی 1990 پکن به ثمر رسید.

قهرمانی جام حذفی کشور و گروه مقدماتی آسیا با ملوان، نایب قهرمانی لیگ استانی قدس با منتخب گیلان، مقام سومی در جام ملت‌های آسیا 1988 و قهرمانی در بازی‌های آسیایی 1990 پکن با تیم ملی فوتبال کشورمان از افتخارات ورزشی مرحوم قایقران است.